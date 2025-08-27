Τραγωδία στο DALEELA: Επιβάτης υπέστη καρδιακό επεισόδιο και κατέληξε - Η εταιρεία διαψεύδει έλλειψη ιατρικού εξοπλισμού

Γαλλία: Χάνει και το λαϊκό έρεισμα ο Μπαϊρού – Νέες προειδοποιήσεις για την Οικονομία

Η Scandro Holdings Ltd επισημαίνει ότι εφαρμόστηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας

Η Scandro Holdings Ltd ανακοίνωσε τον θάνατο ενός 56χρονου επιβάτη στο πλοίο «Daleela», το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου 2025, λίγο πριν την άφιξή του στο λιμάνι της Λεμεσού. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο άνδρας υπέστη αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο, ενώ οι ιατρικές διαδικασίες ασφαλείας εφαρμόστηκαν χωρίς καμία καθυστέρηση.

Η εταιρεία διαψεύδει αναφορές περί έλλειψης ιατρικού εξοπλισμού, σημειώνοντας ότι το πλοίο διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα μέσα, συμπεριλαμβανομένου απινιδωτή. Η Scandro Holdings Ltd εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

 

Αυτούσια η ανακοίνωση 


Η εταιρεία Scandro Holdings Ltd εκφράζει βαθύτατη θλίψη για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στο πλοίο DALEELA, λίγο πριν την άφιξή του στο λιμάνι Λεμεσού, το πρωί της Τετάρτης 27 Αυγούστου 2025.


Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου πλου από τον Πειραιά προς τη Λεμεσό, επιβάτης υπέστη αιφνίδιο καρδιακό επεισόδιο. Άμεσα, ο ιατρός του πλοίου ανταποκρίθηκε και παρείχε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, εφαρμόζοντας πλήρως τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει στη ζωή.


Θεωρούμε καθήκον μας να διαβεβαιώσουμε υπεύθυνα ότι, εφαρμόστηκαν χωρίς καμία καθυστέρηση όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας. Το πλοίο είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ιατρικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου απινιδωτή. Ως εκ τούτου, αναφορές περί έλλειψης ιατρικού εξοπλισμού δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Η Scandro Holdings Ltd εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος.

