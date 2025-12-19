Πτώση στα ποσοστά του κόμματος του Νετανιάχου – Ορατός ο κίνδυνος απώλειας της εξουσίας σύμφωνα με δημοσκόπηση

Η αμφιλεγόμενη δικαστική μεταρρύθμιση την οποία προωθεί η Κυβέρνηση Νετανιάχου προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο κυβερνών Λικούντ, το κόμμα του Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, με ορατό τον κίνδυνο απώλειας της εξουσίας, σύμφωνα τουλάχιστον με τη σημερινή «κυλιόμενη» δημοσκόπηση της εφημερίδας Ma’ariv.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το Λικούντ το οποίο εμφανιζόταν την περασμένη εβδομάδα να φτάνει σε ένα ιστορικό ψηλό για αυτή την περιόδο αποσπώντας 28 έδρες στην Κνέσετ, καταγράφει μεγάλη απώλεια τριών εδρών με βάση τη νέα δημοσκόπηση και ο κυβερνητικός συνασπισμός φτάνει μόλις τις 50 έδρες, με το όριο σχηματισμού κυβέρνησης να είναι 61. Η αντιπολίτευση φτάνει τις 60 έδρες.

Το νέο κόμμα που θα ιδρύσει όπως όλα δείχνουν ο Ναφτάλι Μπένετ, φτάνει τις 22 έδρες, με νέα αύξηση δύο εδρών και εκτιμάται ότι καρπούται στο μεγαλύτερο βαθμό τις απώλειες του κυβερνώντος Λικούντ.

Το κόμμα του ενός από τους δύο ακροδεξιούς εταίρους του Νετανιάχου, του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ αυξάνει, πάντα κατά τη δημοσκόπηση, τις έδρες του από εννέα σε δέκα, ενώ ο έτερος δεύτερος ακροδεξιός εταίρος του Νετανιάχου, ο Μπεζαλέλ Σμότριτς δεν περνά το όριο εισδοχής στην Κνέσετ.

Το νέο κόμμα του Γκάντι Άιζενκοτ, του κεντροδεξιού πρώην αρχηγού του IDF, ενισχύεται κατά δύο έδρες και φτάνει τις δέκα, μετά και τη δήλωσή του ότι δεν αποκλείει συνεργασία με το αραβικό ισλαμιστικό Κόμμα Ρα’άμ. Το Ρα’άμ λαμβάνει πέντε έδρες, όπως και η συμμαχία του ακροαριστερού κόμματος Χαντάς με το αραβικό εθνικιστικό κόμμα Τάαλ.

Η αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση στοχεύει στο να μεταβάλει τη σχέση μεταξύ νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, ενισχύοντας τον έλεγχο των αιρετών Σωμάτων και περιορίζοντας την ανεξαρτησία του Ανώτατου Δικαστηρίου και των δικαστών. Δίνει πρακτικά στη Βουλή τη δυνατότητα να απορρίπτει αποφάσεις του δικαστηρίου με απλή πλειοψηφία. Τα ποσοστά υποστήριξής της κινούνται περί το 35% ενώ, 50% και συχνά περισσότερο την απορρίπτει. Το υπόλοιπο 15% δηλώνει ότι δεν ξέρει ή δεν αποφάσισε.

Την εβδομάδα που πέρασε ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε σε τηλεοπτικό διάγγελμα τη μεταρρύθμιση, χαρακτηρίζοντάς την «αναγκαία δημοκρατική ενέργεια». Επίσης το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε προσπάθεια της Κυβέρνησης να απομακρυνθεί η Γενική Εισαγγελέας, ενώ οργή προκάλεσε η πρόθεση Νετανιάχου να τεθεί επικεφαλής της επιτροπής διερεύνησης των τρομοκρατικών επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ