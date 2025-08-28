Ανάπλαση παλιάς γειτονιάς της Ορόκλινης

Σημαντική εξέλιξη για την περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη της Ορόκλινης θεωρείται η ωρίμανση του έργου για την αποκατάσταση και αναζωογόνηση της παλιάς γειτονιάς της κοινότητας, ένα έργο που θα συγχρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρει ότι σε συνεργασία με το δημοτικό διαμέρισμα Ορόκλινης έγινε κατορθωτό να επιτευχθεί η ωρίμανση του υπό αναφορά έργου (τελική φάση), το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. Οι εργασίες αναζωογόνησης του πυρήνα της Ορόκλινης θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έγκριση αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση των τριών τελευταίων τμημάτων του έργου αποκατάστασης της ιστορικής γειτονιάς της Ορόκλινης, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση και ανάδειξή της. Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται στα 3,5 εκατ. ευρώ, με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ. Ο αντιδήμαρχος Ορόκλινης, Νεόφυτος Φακοντής, εξέφρασε στον «Π» την απόλυτη ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή, λέγοντας ότι τα έργα αποκατάστασης που προγραμματίζονται θα ομορφύνουν και θα δώσουν περαιτέρω ζωή στο παλιό χωριό-πυρήνα της Ορόκλινης, σε μια περιοχή όπου ήδη κάποιες παλιές κατοικίες έχουν μετατραπεί σ' επιχειρήσεις, εστιατόρια και γκαλερί και ορισμένα άλλα σπίτια λειτουργούν πλέον ως τουριστικά καταλύματα προς ενοικίαση.

Οι δρόμοι που θα επηρεαστούν

Ο αντιδήμαρχος Ορόκλινης είπε ότι οι εργασίες αποκατάστασης της παλιάς γειτονιάς της κοινότητας θα καλύψουν τις οδούς Γεωργίου Φωτίου, Ανθέων, Ανεξαρτησίας, Αγίας Αικατερίνης, Ανδρέα Δημητρίου και Ειρήνης. Η πρώτη φάση του έργου, που ήδη έχει ολοκληρωθεί, κάλυψε μέρος των οδών Γ. Φωτίου, 1ης Μαΐου και Ανεξαρτησίας. Τα έργα θα περιλαμβάνουν πλακοστρώσεις, υπογειοποίηση όλων των υπηρεσιών, ενώ θα υπάρχει πρόνοια για τις εργασίες του αποχετευτικού συστήματος, οι οποίες, όπως σημείωσε, προγραμματίζονται να ξεκινήσουν περί τα τέλη του 2026. Επίσης, θα γίνει αντικατάσταση του υφιστάμενου οδικού φωτισμού με νέα, σύγχρονα συστήματα και επιπρόσθετα θα γίνει συντήρηση και αναπαλαίωση του παλιού πέτρινου υδραγωγείου της κοινότητας και μιας βρύσης που χρονολογείται πέραν των 70 χρόνων. Το έργο προβλέπει και τη δημιουργία κατάλληλων προσβάσεων για ΑμεΑ.

Ο κ. Φακοντής προσέθεσε ότι από τη στιγμή που όλες οι άδειες και τα σχέδια έχουν εγκριθεί και το έργο είναι πια ώριμο, ο Δήμος Λάρνακας αναμένεται να προκηρύξει τον διαγωνισμό για κατασκευαστικά έργα το ερχόμενο φθινόπωρο.

Τα επόμενα έργα

Από πλευράς του, ο δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας δήλωσε στον «Π» πως εκτός από την ανάπλαση του πυρήνα Ορόκλινης, υπάρχει ακόμα μια σειρά έργων προς ωρίμανση. Ένα απ' αυτά είναι ο μεγάλος πολιτιστικός χώρος που προγραμματίζεται στην περιοχή του πρώην διυλιστηρίου, για τον οποίο, όπως είπε ο κ. Βύρας, υπάρχουν αρχιτέκτονες που δουλεύουν γι' αυτό τον σκοπό. Επίσης, ένα άλλο έργο που προωθείται για ωρίμανση είναι η ανάπλαση του παλιού κινηματογράφου ΡΕΞ, στην πλατεία Βασιλέως Παύλου στη Λάρνακα. Πρόκειται για ένα από τα ιστορικότερα κτήρια που διασώζονται σήμερα στη Λάρνακα, το οποίο όμως παραμένει εγκαταλελειμμένο εδώ και πολλά χρόνια.