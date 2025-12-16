Στο 2,3% μειώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 o δείκτης ΜΕΧ

Στο 2,3% μειώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 o δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) στην Κύπρο, σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), με τις προβλέψεις των τραπεζών για επισφάλειες να αυξάνονται στο 68,5% και τις συνολικές αναδιαρθρώσεις δανείων να ανέρχονται στο €1,0 δισεκατομμύριο.

Τα συνολικα ΜΕΧ μειώθηκαν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 στο €1,17 δισεκατομμύρια από €1,42 δισ. στο τέλος Αυγούστου του 2025.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2025, τα οποία δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, o δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) του τραπεζικού τομέα, εξαιρουμένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, μειώθηκε σε 4,5%, σε σύγκριση με 5,6% στο τέλος Ιουνίου 2025.

Ο δείκτης MEX σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στον Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, μειώθηκε στο 2,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 2,9% στο τέλος Ιουνίου 2025.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε σε 68,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με 62,0% τέλος Ιουνίου 2025.

Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανέρχονταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025 στα €1,0 δισ. από τις οποίες χορηγήσεις €0,5 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.

Πηγή: ΚΥΠΕ