Υπό 8ήμερη κράτηση ο κατάδικος που συνελήφθη για την απόπειρα φόνου και τον εμπρησμό οχημάτων στην Πύλα

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης για οκτώ ημέρες εναντίον άνδρα ηλικίας 44 ετών, πολίτης τρίτης χώρας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου φρουρού ασφαλείας και εμπρησμού τεσσάρων οχημάτων εταιρείας ενοικιάσεως αυτοκινήτων στη Πύλα, που διενεργήθηκε στις 14 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας «ο 44χρονος, κατάδικος συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης, 28 Αυγούστου. Στο κελί του 44χρονου διενεργήθηκε έρευνα δύναμη δικαστικού εντάλματος έρευνας και παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια».

Σήμερα ο 44χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για οκτώ ημέρες.

Σημειώνεται ότι για την ίδια υπόθεση τελούν υπό κράτηση δύο άλλα πρόσωπα, ένας πολίτης τρίτης χώρας, ηλικίας 27 ετών και ένας Ευρωπαίος πολίτης, ηλικίας 18 χρόνων.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.