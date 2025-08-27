Υπό κράτηση 27χρονος για υπόθεση απόπειρας φόνου και εμπρησμό 4 οχημάτων στην Πύλα

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εξέδωσε σήμερα διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εναντίον άνδρα ηλικίας 27 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου φρουρού ασφαλείας και εμπρησμού τεσσάρων οχημάτων, αδικήματα που διενεργήθηκαν στις 14 Αυγούστου στην Πύλα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο συλληφθείς είναι υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει σε χωριό της επαρχίας Πάφου και οι ανακριτές της υπόθεσης διεξήγαγαν χθες έρευνες σε οικία, οχήματα και υποστατικά στην πόλη.

Ο 27χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για οκτώ μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση συνελήφθη Ευρωπαίος πολίτης ηλικίας 19 ετών, ο οποίος στις 22 Αυγούστου τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση ως ύποπτος για αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, εμπρησμού, παράνομη κατοχής πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, κλοπή οχήματος και κλεπταποδοχή.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης γύρω στις 4 τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου σημειώθηκε εμπρησμός τεσσάρων αυτοκινήτων σε υποστατικό γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτων, που βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο Πύλας.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν από μέλη της ΑΔΕ και του ΤΑΕ Λάρνακας τα οποία μετέβησαν στη περιοχή διαφάνηκε ότι δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, προσέγγισαν τη σκηνή και έθεσαν φωτιά στα οχήματα αφού τα περιέλουσαν με εύφλεκτο υλικό.

Ο φρουρός ασφαλείας του χώρου ανέφερε στην Αστυνομία ότι άκουσε αριθμό πυροβολισμών χωρίς όμως οποιοδήποτε τραυματισμό.

Σημειώνεται ότι οι εξεταστές της υπόθεσης παρέλαβαν από την περιοχή υλικό από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης το οποίο φαίνεται να κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

ΚΥΠΕ