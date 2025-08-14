Πύλα: Απόπειρα φόνου διερευνά η Αστυνομία μετά την ένοπλη επίθεση και τον εμπρησμό τεσσάρων αυτοκινήτων

Υπόθεση απόπειρας φόνου εναντίον φρουρού ασφαλείας, εναντίον του οποίου άγνωστοι έριξαν σήμερα τα ξημερώματα ένα πυροβολισμό, όπως και εμπρησμό τεσσάρων αυτοκινήτων εταιρείας ενοικιάσεως, που βρίσκεται στο δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας, διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

Σε δηλώσεις του ο Υπαστυνόμος Σπύρος Χρυσοστόμου, εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας ανέφερε ότι «γύρω στις 3:50 σήμερα τα ξημερώματα, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για φωτιά σε οχήματα εταιρείας ενοικιάσεως, στον δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας. Στο σημείο, έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέσβησαν τη φωτιά».

Πρόσθεσε ότι «από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι από τη φωτιά, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε τέσσερα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τον φρουρό ασφαλείας του μέρους, ρίχθηκε πυροβολισμός εναντίον των γραφείων της εταιρείας».

Από περαιτέρω εξετάσεις σήμερα στη σκηνή, σημείωσε, «εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία, περί ώρα 3:30 σήμερα τα ξημερώματα, όχημα προσέγγισε τον χώρο της συγκεκριμένης εταιρείας, από το οποίο κατέβηκαν δύο πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας κρατούσε πιστόλι, ενώ ο δεύτερος κρατούσε παγούρι με εύφλεκτη ύλη»

Όπως είπε ο κ. Χρυσοστόμου «το πρόσωπο το οποίο κρατούσε το πιστόλι, έριξε έναν πυροβολισμό προς το μέρος του φρουρού ασφαλείας, ο οποίος κατά τον δεδομένο χρόνο βρισκόταν εντός των γραφείων της εταιρείας, με τη βολίδα να καταλήγει σε παρακείμενη με αυτόν κολώνα». Στη συνέχεια, υπό την απειλή του πιστολιού, ο δράστης καθήλωσε στο έδαφος τον φρουρό ασφαλείας, ενώ το δεύτερο πρόσωπο, περιέλουσε με εύφλεκτη ύλη τέσσερα οχήματα και στη συνέχεια έθεσε φωτιά σε αυτά».

Η σκηνή, εξετάστηκε από μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών «και παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων μεταξύ των οποίων, ένας κάλυκας και μία βολίδα φυσιγγίου πυροβόλου όπλου. Από τον πυροβολισμό, ο φρουρός ασφαλείας δεν τραυματίστηκε» .

Εξάλλου σε ανάρτηση του στην Πλατφόρμα Χ ο Ανδρέας Κεττής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι «γύρω στις 03:37 της Πέμπτης 14 Αυγούστου, δύο οχήματα των Πυροσβεστικών Σταθμών Λάρνακας ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά σε τέσσερα οχήματα, τα οποία βρισκόταν σταθμευμένα σε χώρο στάθμευσης έξω από γραφείο ενοικιάσεως οχημάτων στον δρόμο Λάρνακα – Δεκέλειας».

Προσθέτει ακόμα ότι «από την πυρκαγιά το οχήματα έπαθαν εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος τους».

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λάρνακας.

Θυμίζουμε οτι στις 31 Ιουλίου στη Λάρνακα, διαπράχθηκε απόπειρα φόνου κατά 47χρονου Ελληνοκύπριου επιχειρηματία .

Πηγή: ΚΥΠΕ