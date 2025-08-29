ΕΤΑΠ:Επανέρχεται η δωρεάν εκδρομή στον Ακάμα

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, επαναφέρει για το επόμενο τρίμηνο την παροχή δωρεάν εκδρομής στις κοινότητες Ακάμα για γνωστοποίηση σημείων ενδιαφέροντος και αύξηση της επισκεψιμότητας. Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στα μέτρα στήριξης των κοινοτήτων Ακάμα, τα οποία εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και στηρίζεται οικονομικά από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΑΠ η εκδρομή θα πραγματοποιείται κάθε Σάββατο για τους μήνες Σεπτέμβριο-Νοέμβριο 2025. Αυτή περιλαμβάνει περιήγηση που ξεκινά η ώρα 9:15 π.μ. από τις στάσεις λεωφορείων στο Αρχαιολογικό πάρκο Κ. Πάφου και εκτελείται με λεωφορείο. Διασχίζει κατά μήκος την παραλιακή περιοχή και μέσα από το δάσος της Πέγειας, καταφθάνει στον πρώτο σταθμό, στην κοινότητα Π. Αρόδων. Επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφόρησης Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας Ακάμα.

Οι επισκέπτες εκεί μπορούν να εξερευνήσουν εκθέματα που αναδεικνύουν τη γεωλογική ιστορία και τα παλαιοντολογικά ευρήματα της χερσονήσου του Ακάμα.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται γρήγορη στάση στην πλατεία του χωριού Αρόδες για ένα διάλειμμα για καφέ ή αναψυκτικό. Επόμενος σταθμός, είναι η κοινότητα Ίνειας και επίσκεψη στο Μουσείο Χελώνας. Οι επισκέπτες μπορούν να διεισδύσουν στον κόσμο των θαλάσσιων χελώνων και να μάθουν για τη βιολογία, τη συμπεριφορά και τις προσπάθειες διατήρησης τους.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της εκδρομής θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο χωριό Δρούσια και στο Κέντρο Πληροφόρησης Αγροτικής Ζωής και Παραδόσεων του Ακάμα.

Οι συμμετέχοντες συνεχίζει η ανακοίνωση θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το Μουσείο και να παρακολουθήσουν τους ντόπιους να δημιουργούν πολιτισμό. Προσφέρονται εργαστήρια / ζωντανή αναπαράσταση τοπικών τεχνών και χειροτεχνιών. Θα ακολουθήσει μετάβαση στο γειτονικό χωριό Κάθηκας για επίσκεψη στο Περιφερειακό Κέντρο Επισκεπτών Πτηνοπανίδας και Χλωρίδας του Ακάμα.

Τα εκθέματα παρουσιάζουν την ποικιλία πτηνών και φυτών που βρίσκονται στη χερσόνησο του Ακάμα, μέσω διαδραστικών εφαρμογών, φωτογραφιών και βίντεο. Σημειώνεται πως για πληροφορίες, πλήρες πρόγραμμα και κρατήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να σαρώσουν το πιο κάτω QR code ή να επισκεφθούν τον σύνδεσμο https://www.visitpafos.org.cy/fullday-exploration/ .