Reuters: Προς πώληση το 27% του Economist από την οικογένεια Ρότσιλντ

Η πώληση ενός μεγάλου μεριδίου της έκδοσης Economist κορυφώνεται αυτή την εβδομάδα, καθώς οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή, που είναι η προθεσμία για το 27% των μετοχών, σύμφωνα με τρεις άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

Τουλάχιστον δώδεκα ενδιαφερόμενοι, μεταξύ των οποίων εξαιρετικά πλούσιοι ιδιώτες και εταιρείες μέσων ενημέρωσης, έχουν ήδη εκδηλώσει προκαταρκτικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με ένα από τα άτομα.

Έχει περάσει μια δεκαετία από τότε που ένα μερίδιο παρόμοιου μεγέθους τέθηκε προς πώληση. Η βρετανική Pearson πούλησε το 50% του μεριδίου της το 2015 στον όμιλο της πλούσιας ιταλικής οικογένειας Ανιέλι για 469 εκατομμύρια λίρες (531 εκατομμύρια δολάρια), τερματίζοντας την σχεδόν 60ετή ιδιοκτησία της στο περιοδικό.

Η φιλάνθρωπος Lynn Forester de Rothschild διαθέτει προς πώληση το μερίδιο της τραπεζικής δυναστείας Rothschild στο Economist τρία χρόνια μετά το θάνατο του συζύγου της, Evelyn de Rothschild, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του Economist από το 1972 έως το 1989, σύμφωνα με τα άτομα που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς το θέμα είναι ιδιωτικό.

Η οικογένεια Rothschild χρηματοδότησε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ευρώπης στους Ναπολεόντειους Πολέμους, διέσωσε την Τράπεζα της Αγγλίας το 1825 και χρηματοδότησε την αγορά από τη Βρετανία του ελέγχου της διώρυγας του Σουέζ το 1875, σύμφωνα με το αρχείο Rothschild.

Η οικογένεια Rothschild και το Economist δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό.

Η εφημερίδα ιδρύθηκε το 1843 και έχει σχεδόν 1.000 μετόχους, με την Exor, μια εταιρεία χαρτοφυλακίου της ιταλικής οικογένειας Ανιέλι, να κατέχει το 43,4% των μετοχών και τους Ρότσιλντ να κατέχουν το 27%, σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα του Economist.

Η πώληση γίνεται πιο περίπλοκη, καθώς η διοίκηση του Economist είναι δομημένη έτσι ώστε να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της συντακτικής δραστηριότητας του 182 ετών περιοδικού, απαγορεύοντας σε οποιοδήποτε άτομο ή εταιρεία να κατέχει μερίδιο ελέγχου στην μητρική εταιρεία.

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν λίγες ευκαιρίες για την αγορά μετοχών σε διάσημα και επιρροή βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ο ιδιοκτήτης της Daily Mail, DMGT, πρόσφατα παρενέβη για να εξαγοράσει την Telegraph Media Group, μετά την απαγόρευση από τις βρετανικές ρυθμιστικές αρχές της ξένης ιδιοκτησίας βρετανικών εφημερίδων.

Αυτό ανάγκασε την αμερικανική RedBird Capital να αποσύρει την κοινή προσφορά της ύψους 500 εκατομμυρίων λιρών (658,5 εκατομμύρια δολάρια) με την IMI, που υποστηρίζεται από το Αμπού Ντάμπι, για την Telegraph.

Το Economist είναι κερδοφόρο και έχει επεκτείνει τη βάση των συνδρομητών του. Τα έσοδα για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ανήλθαν σε 170 εκατομμύρια λίρες και τα λειτουργικά κέρδη σε 20 εκατομμύρια λίρες, σημειώνοντας αύξηση 23% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία.

Η πώληση του μεριδίου της Ρότσιλντ, το οποίο περιλαμβάνει περίπου το 20% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία μέσων ενημέρωσης σε περίπου 800 εκατομμύρια λίρες (1,06 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα.

Δύο ανώτερα στελέχη των μέσων ενημέρωσης των ΗΠΑ δήλωσαν ότι η συμμετοχή στο Economist μπορεί να προσελκύσει εξαιρετικά πλούσιους ανθρώπους που θα την θεωρούσαν ως μέσο για να προωθήσουν την πρόσβασή τους σε ελίτ κύκλους.

«Ακόμα και αν βρίσκεσαι στο Νταβός, είναι γεμάτο κόσμο. Αλλά το Economist σου χαρίζει σεβασμό», δήλωσε ένας διευθύνων σύμβουλος μέσων ενημέρωσης.

«Θα ανοίξει πολλές ενδιαφέρουσες πόρτες», πρόσθεσε.

