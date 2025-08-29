Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Νέες δικάσιμοι για τους 5 Ε/κ - Παραμένουν υπό «κράτηση» στα κατεχόμενα

Ως τότε, όπως ανακοινώθηκε, οι πέντε Ελληνοκύπριοι παραμένουν υπό κράτηση στα κατεχόμενα.

Συνεχίστηκε την Παρασκευή ενώπιον του «στρατοδικείου» στα κατεχόμενα, η «δίκη» των πέντε Ελληνοκυπρίων που συνεχίζουν να κρατούνται παράνομα.

Η διαδικασία, η οποία ξεκίνησε τις πρωινές ώρες και ολοκληρώθηκε γύρω στις 1800, επικεντρώθηκε στην εξέταση "μαρτύρων κατηγορίας". Συγκεκριμένα, κατέθεσαν «αστυνομικοί» του ψευδοκράτους καθώς και στέλεχος του κατοχικού στρατού. Οι μαρτυρίες τους αφορούσαν την υποτιθέμενη παραβίαση «στρατιωτικής περιοχής» από τους πέντε κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από τα τουρκοκυπριακά ηλεκτρονικά ΜΜΕ, η υπόθεση ορίστηκε να συνεχιστεί στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί.

