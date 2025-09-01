Η Ολγκίν ανέβαλε, για προσωπικούς λόγους, την επίσκεψη της στην Κύπρο

Ανέβαλε, για έκτακτους προσωπικούς λόγους, την προγραμματισμένη για αύριο επίσκεψη της στην Κύπρο, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επίσημη σχετική ανακοίνωση αναμένεται από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως είχε ανακοινώσει την περασμένη Παρασκευή ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, η κ. Ολγκίν θα είχε "χωριστές συναντήσεις με τον Ελληνοκύπριο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Νίκο Χριστοδουλίδη και Ερσίν Τατάρ, αντίστοιχα, στις 2 Σεπτεμβρίου».

Επιπλέον, ανέφερε ότι θα είχε επαφές "με τους εκπροσώπους των δύο ηγετών (διαπραγματευτές), με τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία καθώς και με τη Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους, μεταξύ άλλων συνομιλητών".

Επιβεβαιώνουν τα ΗΕ την αναβολή επίσκεψης Ολγκίν

Ο εκπρόσωπος Τύπου των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Αλίμ Σιντίκ, επιβεβαίωσε την αναβολή της καθόδου σήμερα στην Κύπρο για επαφές της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.

Σε γραπτή δήλωση ο κ. Σιντίκ ανέφερε πως "λόγω ενός απρόβλεπτου θέματος, η Προσωπική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ κ. Μαρία Άνχελα Ολγκίν θα επαναπρογραμματίσει την επίσκεψή της στην Κύπρο".

ΚΥΠΕ