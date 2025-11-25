Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Γαλλία: 4η σύλληψη για τη ληστεία στο Λούβρο - Άφαντα τα κοσμήματα

Στις 19 Οκτωβρίου κλάπηκαν κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων, σπιλώνοντας την αξιοπιστία του μουσείου.

Συνελήφθη ένα άτομο που θεωρείται ύποπτο ως το τέταρτο μέλος της συμμορίας που έκλεψε κοσμήματα από το Λούβρο τον περασμένο μήνα, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Le Parisien.

Στις 19 Οκτωβρίου, διαρρήκτες κατάφεραν να μπουν στο μουσείο του Λούβρου και να κλέψουν μέρα μεσημέρι εντός λίγων λεπτών κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αξιοπιστία του μουσείου στη διαφύλαξη των αναρίθμητων έργων που φιλοξενεί σπιλώθηκε από την κλοπή, προκαλώντας διάλογο σχετικά με τα κενά ασφαλείας στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου.

Τα κοσμήματα δεν έχουν ακόμη ανακτηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

