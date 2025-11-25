Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οι φοιτητές του AUB στηρίζουν το ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου τρέχοντας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Ομάδα φοιτητών του AUB – Mediterraneo συμμετείχε στον αγώνα δρόμου για φιλανθρωπικό σκοπό που διοργάνωσε την περασμένη Κυριακή το Kings Avenue Mall Paphos με την ευκαιρία των 12 χρόνων λειτουργίας του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα καθαρά έσοδα του αγώνα, απόστασης 5 χιλιομέτρων, δόθηκαν στο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου για την οικονομική του ενίσχυση.

Πέρσι, οι φοιτητές του AUB – Mediterraneo, με την ενθάρρυνση και τη στήριξη του Πανεπιστημίου, ανέλαβαν την πρωτοβουλία να οργανώσουν και να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου, το οποίο φροντίζει και στηρίζει ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία.

Με τη συμμετοχή τους στο φετινό αγώνα δρόμου και την περσινή τους εθελοντική εργασία στο Ίδρυμα, οι φοιτητές επιβεβαιώνουν την ισχυρή βούλησή τους να ανταποδώσουν στην κοινωνία της Πάφου την φιλοξενία της προσφέροντας αγάπη και αλληλεγγύη στα άτομα και τους οργανισμούς που έχουν ανάγκη της ηθικής και υλικής μας στήριξης, καταλήγει η ανακοίνωση.

