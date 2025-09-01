Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Δυο συλλήψεις στη Λεμεσό για επίθεση και τραυματισμό 40χρονου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στη σύλληψη 37χρονου και 39χρονης προχώρησε η Αστυνομία, την Κυριακή, σε σχέση με υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος 40χρονου και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως κατήγγειλε χθες 40χρονος, ενώ βρισκόταν στην οικία του, μαζί με τη 39χρονη, άγνωστος άνδρας, φορώντας κουκούλα και γάντια, εισήλθε στο σπίτι του και τον χτύπησε στο στήθος και στο κεφάλι.

Ο παραπονούμενος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια έλαβε εξιτήριο.

Δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 37χρονου υπόπτου, καθώς και της 39χρονης για υπόθεση πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος.

Το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ) Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ

