Φύλαγε ναρκωτικά σε χωράφι στη Λάρνακα - Συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ βρήκε τα ίχνη της δράσης 42χρονου (φώτος)

Στην κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης βάρους ενός περίπου κιλού και ποσότητας κάνναβης, βάρους εννέα κιλών στην επαρχία Λάρνακας, προχώρησε χθες η ΥΚΑΝ, μετά από νέα συντονισμένη επιχείρηση, συλλαμβάνοντας σχετικά με την υπόθεση έναν 42χρονο.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει πως «κατόπιν αξιολόγησης πληροφορίας, μέλη της ΥΚΑΝ, εντόπισαν χθες σε περιοχή στην επαρχία Λάρνακας, τον 42χρονο να μεταφέρει ένα δοχείο, από χωράφι του σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και να αναχωρεί από το σημείο». Στη συνέχεια, προσθέτει, «ο 42χρονος προσέγγισε ανοιχτό χώρο με άγρια βλάστηση, όπου μετέφερε ένα δοχείο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά την αναχώρηση του ο 42χρονος «ανακόπηκε από τα μέλη της ΥΚΑΝ, που αρχικά εντόπισαν στην κατοχή του κοκαΐνη, βάρους δύο γραμμαρίων και κάνναβη, βάρους τριών γραμμαρίων, ένα μπαλτά, μήκους 20 εκατοστόμετρων, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4,060 ευρώ».

Τα μέλη της ΥΚΑΝ προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου για αυτόφωρα αδικήματα και στη συνέχεια διενήργησαν έρευνες στα δύο σημεία όπου νωρίτερα ο 42χρονος είχε κινηθεί. Όπως αναφέρει η Αστυνομία, «τα μέλη της ΥΚΑΝ εντόπισαν τρία δοχεία, που περιείχαν συνολικά, 920 περίπου γραμμάρια κοκαΐνης, οκτώ κιλά και 830 γραμμάρια κάνναβης περίπου και 35 γραμμάρια περίπου ρητίνης κάνναβης.

Ο 42χρονος τέθηκε υπό κράτηση, «για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης κατοχής ναρκωτικών, κατοχής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλο πρόσωπο, και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Λάρνακας) διερευνά την υπόθεση.

