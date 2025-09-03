Συνεχίζεται η αντιπαράθεση στα κατεχόμενα για το ηλεκτρικό ρεύμα

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση στα κατεχόμενα για την κατάσταση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, με την τουρκοκυπριακή συντεχνία των εργαζομένων στην «αρχή ηλεκτρισμού» (El-Sen) να ανακοινώνει ότι θα καταθέσει επίσημη καταγγελία στην «αστυνομία» της κατεχόμενης Κερύνειας για το πρόσφατο περιστατικό έκθεσης εργαζομένων σε αέριο στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στο Τέκνετζικ.

Ο Γενικός Γραμματέας της El-Sen, Χουσεΐν Πέκσεβερ, δήλωσε ότι το συμβάν, που οδήγησε στη διακομιδή τριών υπαλλήλων και ενός ιδιώτη στο νοσοκομείο, δεν ήταν απλώς ένα εργατικό ατύχημα αλλά «αποτέλεσμα ξεκάθαρης διοικητικής αμέλειας και ανευθυνότητας». Κατηγόρησε τη "διοίκηση" της «αρχής ηλεκτρισμού» (KIB-TEK) ως «ανίκανη» και είπε ότι η συντεχνία θα επιδιώξει την απόδοση ευθυνών μέσω της νομικής οδού.

Ο κ. Πέκσεβερ υποστήριξε ότι η "διοίκηση" της KIB-TEK προσπάθησε να παραπλανήσει την κοινή γνώμη, αρχικά κατηγορώντας τους εργαζόμενους για «παρέμβαση σε βαλβίδες αερίου», για να ισχυριστεί αργότερα σε δεύτερη ανακοίνωση ότι «δεν υπήρξε καμία διαρροή».

Επέκρινε επίσης τον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ, για την υιοθέτηση του σεναρίου περί «σαμποτάζ», υπενθυμίζοντας παλαιότερες κρίσεις (έλλειψη καυσίμων, γενικό μπλακ άουτ) που αποδόθηκαν ομοίως σε σαμποτάζ χωρίς ποτέ να αποκαλυφθούν οι δράστες. «Αν υπάρχει σαμποτάζ, γιατί δεν αποκαλύπτονται στο κοινό αυτοί που απειλούν την ασφάλεια του λαού;» διερωτήθηκε.

Εξάλλου, Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα (ΡΤΚ) επιρρίπτει την ευθύνη στην «κυβέρνηση», κάνοντας λόγο για αποτέλεσμα ανικανότητας και «σκανδαλωδών διαγωνισμών».

Σε δελτίο τύπου, το ΡΤΚ υποστηρίζει ότι το συμβάν δεν ήταν τυχαίο, αλλά συνδέεται άμεσα με την ανάθεση του έργου απομάκρυνσης χλωρίου σε εταιρεία από την Τουρκία, η οποία, έπειτα από δικαστικές διαμάχες, φέρεται να έστειλε ανεπαρκές προσωπικό. Το κόμμα κατηγορεί τη "διοίκηση" για «αμάθεια, έλλειψη ελέγχου και περιφρόνηση της δημόσιας υγείας και της ζωής των εργαζομένων για χάρη πολιτικών συμφερόντων».

Παράλληλα, το ΡΤΚ τονίζει ότι επιχειρείται φίμωση της συντεχνίας «αρχής ηλεκτρισμού» (El-Sen), τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για «σαμποτάζ» επειδή ανέδειξαν το πρόβλημα.

Καταλήγοντας, το κόμμα ζητά παραιτήσεις, δηλώνοντας ότι «η δημόσια υγεία και ασφάλεια δεν μπορούν να θυσιάζονται άλλο σε αυτή την ανικανότητα».

Πηγή: ΚΥΠΕ