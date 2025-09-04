Απόφαση με ερωτήματα για τον Αρχηγό Εθνικής Φρουράς

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη χθεσινή συνεδρίασή του ενέκρινε πρόταση του υπουργού Άμυνας για παράταση της θητείας του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Γεώργιου Τσιτσικώστα για ακόμη έναν μήνα.

Ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, μιλώντας στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» στο ραδιόφωνο του «Πολίτη», ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε παράταση έναν μήνα στη θητεία του Αρχηγού, μέχρι να ληφθούν οριστικές αποφάσεις. «Για να μας δοθεί χρόνος να πάρουμε τις αποφάσεις μας, πήρα στο Υπουργικό μια πρόταση η οποία δίνει παράταση μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, ώστε να οριστικοποιήσουμε τις αποφάσεις μας, πάντα σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση».

Υπενθυμίζεται ότι ο αντιστράτηγος Τσιτσικώστας διορίστηκε ως Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς στις 8 Σεπτεμβρίου 2023. Ως εκ τούτου, το διετές συμβόλαιό του εκπνέει την ερχόμενη Δευτέρα.

Την ώρα που η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη αποφάσισε να δώσει παράταση για έναν μήνα, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα:

Γιατί η (όποια) απόφαση δεν λήφθηκε έγκαιρα και να ενημερωθεί σχετικά ο άμεσα επηρεαζόμενος (Αρχηγός ΕΦ); Υπήρχε η άνεση του χρόνου για να ληφθεί η απόφαση σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη είναι ικανοποιημένη ή όχι με την προσφορά του αντιστράτηγου Τσιτσικώστα; Τι θα διαφοροποιηθεί σε έναν μήνα ώστε να ληφθεί η απόφαση, η οποία κάλλιστα θα μπορούσε να είχε ληφθεί από τον περασμένο μήνα; Για ποιους λόγους η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη επέλεξε να διαφοροποιηθεί από την «πεπατημένη», δηλαδή την «αυτόματη» ανανέωση της θητείας του εκάστοτε Αρχηγού της ΕΦ για ακόμη έναν χρόνο ή τουλάχιστον έξι μήνες; Σε ποιο βαθμό και με ποιον τρόπο ενδεχομένως να σχετίζεται η επιλογή να παραμείνει ή όχι ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς με τις βουλευτικές εκλογές του 2026 και τις προεδρικές του 2028;

Σε στρατιωτικούς κύκλους, αυτό που σχολιάζεται έντονα από χθες μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι ότι η παράταση της θητείας για έναν μήνα, αφήνοντας ουσιαστικά τον αντιστράτηγο Τσιτσικώστα στο περίμενε μέχρι τις οριστικές αποφάσεις, αποτελεί έλλειψη σεβασμού προς τον θεσμό του Αρχηγού. Θα ήταν πολύ πιο σοφό να είχε ληφθεί η οριστική απόφαση μερικές βδομάδες πριν από την εκπνοή της θητείας του, ώστε να γνωρίζει και ο ίδιος και το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς εάν παραμένει ή όχι στη θέση του. Σχολιάζεται επίσης ότι, μέσα στο κλίμα που διαμορφώθηκε, ο Αρχηγός θα πρέπει να τρέξει σοβαρά ζητήματα που είναι σε εξέλιξη, όπως, προμήθεια οπλικών συστημάτων από ΗΠΑ, εθελοντική κατάταξη γυναικών, στρατιωτική παρέλαση 1ης Οκτωβρίου, χωρίς να ξέρει αν θα βρίσκεται στη θέση του και μετά από έναν μήνα.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, από το 2000 και εντεύθεν, πλην δύο ιδιάζουσων περιπτώσεων (Ε. Φλωράκης σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος - Πέτρος Τσαλικίδης μετά την έκρηξη στο Μαρί), όλοι οι διατελέσαντες Αρχηγοί της Εθνικής Φρουράς παρέμειναν στη θέση τους για περίοδο τουλάχιστον 2 + 1 χρόνια.

Την ίδια στιγμή που αναμενόταν η απόφαση για ανανέωση ή όχι της θητείας του Αρχηγού της ΕΦ, στην Ελλάδα κυκλοφόρησε λίστα με ονόματα για αντικατάσταση του Γ. Τσιτσικώστα. Στη λίστα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα ονόματα του αντιστράτηγου Δ. Κωνσταντάκου ο οποίος αποστρατεύτηκε τον περασμένο Ιανουάριο, και των εν ενεργεία αντιστράτηγων Παναγιώτη Καβιδόπουλου (διοικητή 4ου σώματος στρατού) και του Εμμανουήλ Θεοδώρου (διοικητή Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων).