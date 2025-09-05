Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

17χρονος στην εντατική μετά από τροχαίο στην Πάφο - Τον παρέσυρε όχημα πεζό

Το όχημα οδηγούσε 20χρονη, με μηδενική ένδειξη σε έλεγχο αλκοόλης.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην στη λεωφόρο Ερατούς στην Πάφο, όταν όχημα που οδηγούσε 20χρονη, έχοντας ως συνεπιβάτες δύο 18χρονες, παρέσυρε 17χρονο πεζό ενώ επιχειρησούσε να διασταυρώσει τον δρόμο, στις 10:30 το βράδυ, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Ο 17χρονος νοσηλεύεται στην ΜΕΘ Πάφου, καθώς φέρει κατάγματα στα πόδια καθώς και αιμορραγία στον πνεύμονα και την κοιλιά και η κατάσταση του θεωρείται σοβαρή.

Στην οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης με μηδενική ένδειξη. Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

