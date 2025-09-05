Υπόθεση 5 Ε/κ: «Το ΕΔΑΔ θα καταδικάσει το ψευδοκράτος», λέει ο πρόεδρος του ΚΕΚ

Ο πρόεδρος του Κόμματος Ενωμένης Κύπρου (ΚΕΚ), Ιζέτ Ιζτζιάν, είπε για τη συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση και «δίκη» των πέντε Ε/κ στα κατεχόμενα ότι «η πολιτική έχει αιχμαλωτίσει το δίκαιο», ενώ ανέφερε ότι θα είναι αναπόφευκτη την καταδίκη του ψευδοκράτους από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η διαδικασία εναντίον των πέντε Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι «συνελήφθησαν» κατά παράβαση του «συντάγματος» και των «νόμων», έχει μετατραπεί σε «βασανιστήριο», πρόσθεσε και δήλωσε ότι η προσφυγή στο ΕΔΑΔ είναι δεδομένη και θα οδηγήσει στην καταδίκη του ψευδοκράτους.

Ο κ. Ιζτζιάν κατήγγειλε ως παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων το γεγονός ότι οι πέντε Ελληνοκύπριοι, των οποίων η ενοχή δεν έχει αποδειχθεί, αλλά και ο δικηγόρος τους Μετίν Χακί, προσήχθησαν στο «δικαστήριο» με χειροπέδες. Επιπλέον, κατήγγειλε ότι σε έναν από τους κρατούμενους, ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, δεν χορηγήθηκε καν η φαρμακευτική του αγωγή. «Προσπαθείτε να σκοτώσετε τους κρατούμενους;» διερωτήθηκε.

Καταδικάζοντας τη «δικαστική διαδικασία», την οποία περιέγραψε ως «διωγμό», ο πρόεδρος του Κόμματος Ενωμένης Κύπρου τόνισε ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου αποτελούν ζωτική αναγκαιότητα για όλους τους ανθρώπους.

Κλείνοντας, ο κ. Ιζτζιάν επικαλέστηκε τα λόγια του δικηγόρου Μετίν Χακκί, «δεν θα επιτρέψουμε να κυριαρχήσουν στη χώρα οι νόμοι του Μουσολίνι», σχολιάζοντας ότι η φράση αυτή αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα της κατάστασης.

