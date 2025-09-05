Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Υπόθεση 5 Ε/κ: «Το ΕΔΑΔ θα καταδικάσει το ψευδοκράτος», λέει ο πρόεδρος του ΚΕΚ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Η πολιτική αιχμαλώτισε το δίκαιο», λέει ο Ιζτζιάν για την υπόθεση των 5 Ε/κ

Ο πρόεδρος του Κόμματος Ενωμένης Κύπρου (ΚΕΚ), Ιζέτ Ιζτζιάν, είπε για τη συνεχιζόμενη παράνομη κράτηση και «δίκη» των πέντε Ε/κ στα κατεχόμενα ότι «η πολιτική έχει αιχμαλωτίσει το δίκαιο», ενώ ανέφερε ότι θα είναι αναπόφευκτη την καταδίκη του ψευδοκράτους από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η διαδικασία εναντίον των πέντε Ελληνοκυπρίων, οι οποίοι «συνελήφθησαν» κατά παράβαση του «συντάγματος» και των «νόμων», έχει μετατραπεί σε «βασανιστήριο», πρόσθεσε και δήλωσε ότι η προσφυγή στο ΕΔΑΔ είναι δεδομένη και θα οδηγήσει στην καταδίκη του ψευδοκράτους.

Ο κ. Ιζτζιάν κατήγγειλε ως παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων το γεγονός ότι οι πέντε Ελληνοκύπριοι, των οποίων η ενοχή δεν έχει αποδειχθεί, αλλά και ο δικηγόρος τους Μετίν Χακί, προσήχθησαν στο «δικαστήριο» με χειροπέδες. Επιπλέον, κατήγγειλε ότι σε έναν από τους κρατούμενους, ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, δεν χορηγήθηκε καν η φαρμακευτική του αγωγή. «Προσπαθείτε να σκοτώσετε τους κρατούμενους;» διερωτήθηκε.

Καταδικάζοντας τη «δικαστική διαδικασία», την οποία περιέγραψε ως «διωγμό», ο πρόεδρος του Κόμματος Ενωμένης Κύπρου τόνισε ότι η δημοκρατία και το κράτος δικαίου αποτελούν ζωτική αναγκαιότητα για όλους τους ανθρώπους.

Κλείνοντας, ο κ. Ιζτζιάν επικαλέστηκε τα λόγια του δικηγόρου Μετίν Χακκί, «δεν θα επιτρέψουμε να κυριαρχήσουν στη χώρα οι νόμοι του Μουσολίνι», σχολιάζοντας ότι η φράση αυτή αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα της κατάστασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΤουρκοκύπριοιΚΥΠΡΙΑΚΟΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited