Μνημόνιο Συνεργασίας Invest Cyprus και FOC για ενίσχυση Κύπρου στο παγκόσμιο Family Offices

Μνημόνιο Συνεργασίας με τον νεοσύστατο οργανισμό Family Office Connect Cyprus (FOC), υπέγραψε ο Invest Cyprus, «σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας που στοχεύει στην ενίσχυση της θέσης της Κύπρου στο παγκόσμιο οικοσύστημα των Family Offices», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Invest Cyprus.

Ο Invest Cyprus, ο οποίος αποτελεί τον επίσημο οργανισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση επενδύσεων και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, αναφέρει ότι η συμφωνία υπογραμμίζει τον ρόλο των δύο οργανισμών στην προώθηση διεθνών επενδύσεων και στη διαχείριση πλούτου και προσθέτει ότι η συνεργασία αυτή «αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Κύπρου και την τοποθέτηση της χώρας ως ανταγωνιστικού προορισμού για παγκόσμιους επενδυτές».

Στην ανακοίνωση, ο Invest Cyprus αναφέρει επίσης ότι μέσω της συνεργασίας, θα εργαστεί από κοινού με τον FOC για την προώθηση της Κύπρου ως κορυφαίου κέντρου για Family Offices, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την υποστήριξη ενός διαφανούς και αποτελεσματικού νομικού πλαισίου και τη δημιουργία νέων ευκαιριών που θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, Ευγένιος Ευγενίου, ανέφερε ότι «η στήριξη των Family Offices στην Κύπρο θα εμπλουτίσει περαιτέρω το επενδυτικό περιβάλλον και θα ενδυναμώσει τη θέση της χώρας μας ως αξιόπιστου διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του F.O.C., Θεόδωρος Παρπέρης ανέφερε ότι «το Μνημόνιο σηματοδοτεί την αρχή μιας συνεργασίας για την προώθηση των Family Offices και την ανάδειξη της Κύπρου στο διεθνές οικοσύστημα».

Τέλος, Invest Cyprus και FOC «επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να εργαστούν συστηματικά για την ανάπτυξη στρατηγικών που θα αναδείξουν τις δυνατότητες της Κύπρου στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι».

Πηγή: ΚΥΠΕ