Αιτήσεις για Σχέδιο Κινήτρων για πρόσληψη ανέργων άνω 50 ετών δέχεται το Υπ. Εργασίας

Την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, από τις 5 Σεπτεμβρίου του 2025, στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών: «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη Ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών», που δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT+) και την Κυπριακή Δημοκρατία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σε ανακοίνωση το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι το Σχέδιο, συνολικού ποσού €4.000.000, αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των εργοδοτών για πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών –κατά την ημερομηνία πρόσληψης– εγγεγραμμένους στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ).

Προσθέτει ότι το Σχέδιο περιλαμβάνεται στα μέτρα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που προωθεί η Κυβέρνηση και συμβάλλει στην προσπάθεια που καταβάλλεται για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ειδικότερα όσον αφορά στην ενεργό ένταξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην αγορά εργασίας.

Αναφέρει επίσης ότι για τον υπολογισμό του ύψους της χορηγίας θα ακολουθείται η μέθοδος των απλουστευμένων μορφών κόστους.

Προσθέτει ότι η μονάδα κόστους για το συγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών καθορίστηκε στα €48/εργάσιμη ημέρα και αντιστοιχεί στο ύψος της χορηγίας που θα λαμβάνει ο κάθε δικαιούχος για κάθε εργάσιμη μέρα που θα συμπληρώνει ο επωφελούμενος, ανεξαρτήτως του πραγματικού μισθολογικού κόστους που επιβαρύνεται ο εργοδότης/δικαιούχος.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η χορηγία θα παραχωρείται για τους πρώτους δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για διατήρηση της εργοδότησης του απασχολούμενου για δύο (2) πρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Σημειώνει ότι με βάση τη μονάδα κόστους, η μέγιστη δυνατή επιχορήγηση για την περίοδο της Σύμβασης Δημόσιας Χρηματοδότης (ΣΔΧ) (12 μήνες) ανέρχεται σε €8.600,00.

Επιπλέον, αναφέρει ότι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 5/9/2025 μέχρι εξαντλήσεως του κονδυλίου ή ανακοίνωσης λήξης του Σχεδίου και προσθέτει ότι οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο Σχέδιο πρέπει να υποβάλουν αίτηση εντός ενός μηνός από την ημερομηνία πρόσληψης του εργοδοτουμένου, και εντός των χρονικών περιθωρίων που καθορίζονται στην προκήρυξη της πρόσκλησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών του Τμήματος Εργασίας.

Επίσης, αναφέρει ότι για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας και στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών.

Tέλος, το Υπουργείο Εργασίας αναφέρει ότι δύναται να προβεί σε παράταση ή ανάκληση της ισχύος της παρούσας πρόσκλησης, εφαρμόζοντας τον ίδιο τρόπο δημοσίευσής της.

