Σύλληψη 30χρονου μετά τον εντοπισμό ναρκωτικών στην επαρχία Αμμοχώστου

Ο ύποπτος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Στη σύλληψη άντρα 30 ετών προχώρησε χθες η Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης, σε δασώδη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «μέλη της ΥΚΑΝ έθεσαν χθες υπό παρακολούθηση δασώδη περιοχή, στην επαρχία Αμμοχώστου, μετά τον εντοπισμό συσκευασίας, που περιείχε ποσότητα κάνναβης και κοκαΐνης και βρισκόταν κρυμμένη κάτω από άγρια βλάστηση».

«Γύρω στις 10μ.μ. θεάθηκε άνδρας να πλησιάζει την εν λόγω περιοχή και να παραλαμβάνει τη συσκευασία. Αμέσως ανακόπηκε από μέλη της ΥΚΑΝ, και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 30χρονο", σημειώνεται σε αστυνομική ανακοίνωση.

"Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα τσαντάκι, το οποίο περιείχε ποσότητα κάνναβης, δύο συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης, μια ζυγαριά ακριβείας, ένας μύλος αλέσεως, ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των €1670», προστίθεται. 

Συνολικά, «εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης μεικτού βάρους 108 γραμμαρίων και ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους 52 γραμμαρίων», αναφέρεται.

Ο ύποπτος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η ΥΚΑΝ διερευνά την υπόθεση.

