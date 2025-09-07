Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Οκταήμερη κράτηση 44χρονου για υπόθεση εμπρησμού στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο 8 ημερών

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκε σήμερα άνδρας 44 ετών σχετικά με υπόθεση εμπρησμού, που διαπράχθηκε τα ξημερώματα χθες στη Λάρνακα.

Το δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του υπόπτου για περίοδο 8 ημερών 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 4.30π.μ. χθες λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε υποστατικό στην περιοχή Δεκέλειας. Λίγα λεπτά αργότερα, σε κοντινή απόσταση από το πρώτο περιστατικό, έγινε αντιληπτή φωτιά σε τέσσερα ακινητοποιημένα οχήματα, που βρίσκονταν σταθμευμένα έξω από μηχανουργείο. 

Οι δύο φωτιές κατασβέστηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού κατέστρεψαν ολοσχερώς τόσο το υποστατικό, όσο και τα τέσσερα οχήματα. Ελαφρές ζημιές, προκλήθηκαν και σε αυτοκίνητο, που βρισκόταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση από τα άλλα οχήματα. 

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας, διαφάνηκε ότι οι φωτιές τέθηκαν κακόβουλα. Από περαιτέρω διερεύνηση εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 44χρονου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. 

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

