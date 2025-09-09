Πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε οικία στο Κίτι της επαρχίας Λάρνακας

Ζημιές προκλήθηκαν σε οικία στο Κίτι της επαρχίας Λάρνακααπό πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί, ενώ ο ένοικος δεν βρισκόταν μέσα στο σπίτι.

Σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι γύρω στις 07:33 σήμερα οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας ανταποκρίθηκαν με τρία οχήματα σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικία στο Κίτι της επαρχίας Λάρνακας.

Η πυρκαγιά βρισκόταν εντός του σαλονιού της ανεξάρτητης οικίας, το οποίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές και τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 08:07, προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «από την πυρκαγιά, τη θερμότητα και τον καπνό προκλήθηκαν ζημιές σε ολόκληρη την οικία. Με την άφιξή τους, τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διαπίστωσαν ότι ο ένοικος της οικίας δεν βρισκόταν μέσα».

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διευκρινιστούν από τη διερεύνηση που θα διενεργηθεί αργότερα από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ