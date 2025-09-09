Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε οικία στο Κίτι της επαρχίας Λάρνακας

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διευκρινιστούν από τη διερεύνηση που θα διενεργηθεί αργότερα από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.

Ζημιές προκλήθηκαν σε οικία στο Κίτι της επαρχίας Λάρνακααπό πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί, ενώ ο ένοικος δεν βρισκόταν μέσα στο σπίτι.

Σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρεται ότι γύρω στις 07:33 σήμερα οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Λάρνακας ανταποκρίθηκαν με τρία οχήματα σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε οικία στο Κίτι της επαρχίας Λάρνακας.

Η πυρκαγιά βρισκόταν εντός του σαλονιού της ανεξάρτητης οικίας, το οποίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές και τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 08:07, προστίθεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «από την πυρκαγιά, τη θερμότητα και τον καπνό προκλήθηκαν ζημιές σε ολόκληρη την οικία. Με την άφιξή τους, τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διαπίστωσαν ότι ο ένοικος της οικίας δεν βρισκόταν μέσα».

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διευκρινιστούν από τη διερεύνηση που θα διενεργηθεί αργότερα από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

