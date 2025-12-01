Αυστραλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα παιδεραστών, τέσσερις συλλήψεις

Στα «δίχτυα» των Αρχών της Αυστραλίας βρέθηκαν τέσσερα άτομα, που φέρονται να ανήκουν σε διεθνές κύκλωμα παιδεραστών που μετέδιδε πορνογραφικό, κτηνοβατικό και σατανιστικό περιεχόμενο, σε μία υπόθεση

Οι δράστες έφτασαν στα «χέρια» της αυστραλιανής αστυνομίας μετά από έφοδο σε σπίτια και μία σειρά άλλων χώρων, όπως έκαναν γνωστο οι Αρχές την Κυριακή (1/12) και συνέλαβαν τέσσερις άνδρες ηλικίας 26, 39, 42 και 46 ετών.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε το «κύκλωμα παιδεραστών με βάση το Σίδνεϊ που συμμετείχε ενεργά στην κατοχή, στη διανομή και στη διάθεση περιεχομένου μέσω ιστότοπου διαχειριζόμενου διεθνώς».

Αρχηγικός ο ρόλος του 26χρονου

Ο 26χρονος μάλιστα είχε αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα και του απαγγέλθηκαν 14 κατηγορίες, για χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα) για τη μετάδοση παιδοπορνογραφικού περιεχομένου ή την πρόσβαση σε αυτό.

Στους άλλους τρεις απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παιδοπορνογραφικό και κτηνοβατικό περιεχόμενο και κατοχή ναρκωτικών.

Δεν επιτράπηκε η προσωρινή αποφυλάκισή τους υφ’ όσον μετά την καταβολή εγγυήσεων προτού προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου.

Πηγή: cnn.gr