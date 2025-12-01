Στο εδώλιο ο πατέρας του 13χρονου μετά το τροχαίο στην Αθηένου - Σε σοβαρή κατάσταση ο ανήλικος

Βλάβη στο δίκτυο μεταφοράς – Διακοπές ρεύματος στη Λευκωσία

Ανακρίθηκε, κατηγορήθηκε γραπτώς και θα κλητευθεί αργότερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, ο 40χρονος που συνελήφθη χθες στο πλαίσιο των εξετάσεων της Αστυνομίας για το τροχαίο στην Αθηένου, με οδηγό 13χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, ο 40χρονος είναι ο πατέρας του 13χρονου και «κάτοχος και υπεύθυνος για τη φύλαξη του αυτοκινήτου το οποίο οδηγούσε» ο ανήλικος.

Ο 40χρονος «συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 13χρονος απέκτησε κατοχή και οδηγούσε το όχημα».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΔΕ Λάρνακας Σπύρος Χρυσοστόμου δήλωσε σήμερα πως «ο 40χρονος ανακρίθηκε, κατηγορήθηκε γραπτώς και θα κλητευθεί αργότερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας».

Σημείωσε πως «η αστυνομία εναντίον του υπόπτου διερευνά αδικήματα που αφορούν μη ασφαλή φύλαξη, επέτρεψε την οδήγηση του οχήματος του από άτομο χωρίς άδεια και χωρίς ασφάλεια».

Υπενθυμίζεται πως το ατύχημα συνέβη γύρω στις 10.30 της Κυριακής, σε χωμάτινο αγροτικό δρόμο στην επαρχία Λάρνακας. Ο 13χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία, «κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο παρέκκλινε της πορείας του και αφού προσέκρουσε σε δέντρα, ανατράπηκε σε παρακείμενο χωράφι».

Σημειώνεται πως «ο 13χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, στον Στρόβολο, όπου και κρατήθηκε για νοσηλεία».

Σε σχέση με την «κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή, ωστόσο εκτός κινδύνου, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει η Αστυνομία από τους θεράποντες ιατρούς».

Πηγή: ΚΥΠΕ 

