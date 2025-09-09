Aπεβίωσε ο πρώην βουλευτής και έπαρχος Λευκωσίας, Ανδρέας Παπαπολυβίου - Η πορεία του και το συλλυπητήριο μήνυμα του ΔΗΣΥ

Απεβίωσε ο πρώην βουλευτής του ΔΗΣΥ και Έπαρχος Λευκωσίας, Ανδρέα Παπαπολυβίου, σε ηλικία 82 ετών. Στο συλληπητήριο μήνυμά του ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατό του και παράλληλα, αναφέρει πως «θα μείνει στη μνήμη όλων μας για την προσφορά του στα κοινά και κυρίως για το ότι πάντοτε πορευόταν προτάσσοντας, στην επαγγελματική όπως και στην προσωπική του ζωή, το ήθος και την αφοσίωσή του για πρόοδο και προκοπή».

«Με θλίψη ηγεσία και στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού ενημερωθήκαμε για τον θάνατο του Ανδρέα Παπαπολυβίου.

Ο Ανδρέας Παπαπολυβίου θα μείνει στη μνήμη όλων μας για την προσφορά του στα κοινά και κυρίως για το ότι πάντοτε πορευόταν προτάσσοντας, στην επαγγελματική όπως και στην προσωπική του ζωή, το ήθος και την αφοσίωσή του για πρόοδο και προκοπή.

Τα ιδιαίτερα χαρίσματά του ξεδιπλώθηκαν τόσο μέσα από την κοινοβουλευτική του θητεία και δράση ως Βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού όσο και ως Έπαρχος Λευκωσίας. Υπήρξε δραστήριος και πάντοτε παρών στα κοινά.

Ηγεσία, Βουλευτές και στελέχη εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη».

Λίγα λόγια για την πορεία του

Σύμφωνα με την Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια [polignosi.com], ο Ανδρέας Παπαπολυβίου γεννήθηκε στο χωριό Κάτω Ζώδεια στις 16 Ιουλίου 1943. Σπούδασε νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και δημοσιογραφία στο Κέντρο Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Θεσσαλονίκης.

Εκλέχτηκε βουλευτής στις βουλευτικές εκλογές του 2001 στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας με τον ΔΗΣΥ για την Η΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο. Ως βουλευτής, διετέλεσε μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων.

Την περίοδο 1998-2001 διετέλεσε Έπαρχος Λευκωσίας. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ).

Υπήρξε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, των Συμβουλίων Ευημερίας Ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ και των Ψυχιατρικών Ιδρυμάτων, του Συμβουλίου Φυλακών και της Επαρχιακής Επιτροπής του Συνδέσμου Στηθικών Νοσημάτων Λευκωσίας. Ήταν επίσης γραμματέας του αθλητικού σωματείου Παρθενών Ζώδιας και της Παγκοινοτικής Κίνησης Ζώδιας.

