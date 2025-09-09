Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Aπεβίωσε ο πρώην βουλευτής και έπαρχος Λευκωσίας, Ανδρέας Παπαπολυβίου - Η πορεία του και το συλλυπητήριο μήνυμα του ΔΗΣΥ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Υπήρξε δραστήριος και πάντοτε παρών στα κοινά», αναφέρει το ΔΗΣΥ - Λίγα λόγια για την πορεία του

Απεβίωσε ο πρώην βουλευτής του ΔΗΣΥ και Έπαρχος Λευκωσίας, Ανδρέα Παπαπολυβίου, σε ηλικία 82 ετών. Στο συλληπητήριο μήνυμά του ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατό του και παράλληλα, αναφέρει πως «θα μείνει στη μνήμη όλων μας για την προσφορά του στα κοινά και κυρίως για το ότι πάντοτε πορευόταν προτάσσοντας, στην επαγγελματική όπως και στην προσωπική του ζωή, το ήθος και την αφοσίωσή του για πρόοδο και προκοπή».

Διαβάστε την ανακοίνωση του κόμματος: 

«Με θλίψη ηγεσία και στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού ενημερωθήκαμε για τον θάνατο του Ανδρέα Παπαπολυβίου.

Ο Ανδρέας Παπαπολυβίου θα μείνει στη μνήμη όλων μας για την προσφορά του στα κοινά και κυρίως για το ότι πάντοτε πορευόταν προτάσσοντας, στην επαγγελματική όπως και στην προσωπική του ζωή, το ήθος και την αφοσίωσή του για πρόοδο και προκοπή.

Τα ιδιαίτερα χαρίσματά του ξεδιπλώθηκαν τόσο μέσα από την κοινοβουλευτική του θητεία και δράση ως Βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού όσο και ως Έπαρχος Λευκωσίας. Υπήρξε δραστήριος και πάντοτε παρών στα κοινά.

Ηγεσία, Βουλευτές και στελέχη εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη».

Λίγα λόγια για την πορεία του 

Σύμφωνα με την Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια [polignosi.com], ο Ανδρέας Παπαπολυβίου γεννήθηκε στο χωριό Κάτω Ζώδεια στις 16 Ιουλίου 1943.  Σπούδασε νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και δημοσιογραφία στο Κέντρο Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Θεσσαλονίκης.

Εκλέχτηκε βουλευτής στις βουλευτικές εκλογές του 2001 στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας με τον ΔΗΣΥ για την Η΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο. Ως βουλευτής, διετέλεσε μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων. 

Την περίοδο 1998-2001 διετέλεσε Έπαρχος Λευκωσίας. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ). 

Υπήρξε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, των Συμβουλίων Ευημερίας Ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ και των Ψυχιατρικών Ιδρυμάτων, του Συμβουλίου Φυλακών και της Επαρχιακής Επιτροπής του Συνδέσμου Στηθικών Νοσημάτων Λευκωσίας. Ήταν επίσης γραμματέας του αθλητικού σωματείου Παρθενών Ζώδιας και της Παγκοινοτικής Κίνησης Ζώδιας.

Πληροφορίες από Polignosi/Παπαπολυβίου Ανδρέας

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΔΗΣΥΒΟΥΛΕΥΤΕΣΘΑΝΑΤΟΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited