Επίσημη έναρξη Χριστουγεννιάτικου Χωριού Δ. Π. Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, η επίσημη έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Χωριού του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς, χαρίζοντας σε μικρούς και μεγάλους μια μαγευτική χριστουγεννιάτικη εμπειρία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πανηγυρική παρέλαση με τον Άη Βασίλη, την Άη Βασίλενα και τους βοηθούς τους, συνοδευόμενοι από την ομάδα μαζορετών του Δήμου υπό την καθοδήγηση της Διαμαντώς Νεοφύτου και την ομάδα της Ερμολίας Πελοπίδα, έδωσε το εορταστικό στίγμα της βραδιάς.

Το Χριστουγεννιάτικο χωριό διαθέτει σπιτάκια με φαγητό και ποτό, βόλτες με τρενάκι και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. Ακολούθησε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου διακόσμου και μια μοναδική συναυλία με τον ελλαδίτη τραγουδιστή Τριαντάφυλλο.

Ο Δ. Πόλης Χρυσοχούς εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες στους επισκέπτες που τους τίμησαν με την παρουσία τους και συνέβαλαν στη μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα αλλά και στον χορηγό των πυροτεχνημάτων, τον συνδημότη τους Αndrei.

