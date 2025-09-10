Πέραν του €1 εκατ. το τιμολόγιο της έρευνας για το «Κράτος Μαφία»

Με την παράδοση και του τελευταίου μέρους του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία», οι λειτουργοί επιθεώρησης θα διαβιβάσουν και τον τελικό λογαριασμό στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, ο οποίος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα υψηλός.

Η διαδικασία υπολογισμού του τελικού ποσού βρίσκεται σε εξέλιξη απο την Αρχή και, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», αναμένεται να ξεπεράσει το €1 εκατ. Η έρευνα εναντίον του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς που του καταλογίζονται στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία» άρχισε στις 20/2/2024 και ολοκληρώθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Διήρκησε 17 μήνες. Από τότε συντάσσεται το πόρισμα.

Λόγω του μεγάλου όγκου του μαρτυρικού υλικού, συμφωνήθηκε μεταξύ της Αρχής κατά της Διαφθοράς και των λειτουργών επιθεώρησης το πόρισμα να παραδίδεται τμηματικά. Συγκεκριμένα, οι μαρτυρίες και τα ευρήματα αποφασίστηκε να καταγραφούν με τρόπο που να αντικατοπτρίζει κάθε κεφάλαιο του βιβλίου που έχει ερευνηθεί. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται στην Αρχή ο χρόνος να μελετά και να εξετάζει το περιεχόμενο του πορίσματος για κάθε κεφάλαιο. Ήδη παραδόθηκαν τα τρία από τα πέντε κεφάλαια του πορίσματος. Μετά την παράδοση όλων των κεφαλαίων και τη μελέτη τους από πλευράς της Αρχής, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα του φθινοπώρου, η Αρχή θα εκδώσει λεπτομερή ανακοίνωση για την τελική της απόφαση: αν, δηλαδή, ο Νίκος Αναστασιάδης εμπλέκεται σε πράξεις διαφθοράς για τη διενέργεια ποινικής έρευνας.

Οι αμοιβές

Οι αμοιβές που προσφέρονται από την Αρχή κατά της Διαφθοράς σε λειτουργούς επιθεώρησης καθορίζονται ανάλογα με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που επιλέγονται να αναλάβουν τις έρευνες, την επιστημονική τους κατάρτιση και εξειδίκευση, καθώς και τον βαθμό δυσκολίας της έρευνας που καλούνται να φέρουν σε πέρας. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη αν προέρχονται από το εξωτερικό καθώς τα έξοδα των ξένων ερευνητών στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα αυξημένα και περιλαμβάνουν διαμονή, διατροφή και διακίνηση.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς ανέθεσε διάφορες έρευνες σε Κύπριους δικαστές που έχουν αφυπηρετήσει. Η αμοιβή σε αυτές τις περιπτώσεις ανέρχεται έως και τα €500 για κάθε εργάσιμη ημέρα. Με την καταβολή των αμοιβών εκδίδεται τιμολόγιο και οι ίδιοι οι ερευνητές καταβάλλουν τον ΦΠΑ. Για τους ξένους ερευνητές η αμοιβή έφτασε μέχρι σήμερα έως και τα €750 ημερησίως.

Οι ξένοι ερευνητές επιλέγονται για να διερευνήσουν καταγγελίες που στρέφονται εναντίον νυν και πρώην κρατικών ή αιρετών αξιωματούχων για έναν και μοναδικό λόγο: να μην αμφισβητηθούν από κανέναν τα πορίσματα των ερευνών. Αυτό συνέβη και στην περίπτωση της έρευνας εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη.

Θα δημοσιοποιηθούν

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, η Αρχή κατά της Διαφθοράς αποφάσισε να δημοσιοποιεί, στο τέλος κάθε έρευνας, το συνολικό κόστος της διερεύνησης, καθώς και τις αμοιβές που έλαβαν οι λειτουργοί επιθεώρησης για κάθε υπόθεση.

Μέχρι σήμερα, η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει δημοσιοποιήσει τις δαπάνες για τη διερεύνηση των τριών καταγγελιών εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, όπου, με βάση το πόρισμα δεν προέκυψε τίποτα μεμπτό σε βάρος του. Τα συνολικά έξοδα που καταβλήθηκαν για τη διερεύνηση των καταγγελιών ανήλθαν σε €82.675, ως εξής: αμοιβή τριών λειτουργών επιθεώρησης €68.064 και διοικητικά έξοδα €14.610.

Σημειώνεται ότι οι δύο Άγγλοι λειτουργοί επιθεώρησης, που διορίστηκαν από την Αρχή για τη διερεύνηση των καταγγελιών σε βάρος του Σάββα Αγγελίδη, ο ελληνοκυπριακής καταγωγής δικηγόρος George Kampanella και ο επίσης δικηγόρος Tranveer Qureshi, ζήτησαν να αμείβονται μόνο για τις ημέρες που βρίσκονταν στην Κύπρο. Για την εργασία που επιτέλεσαν στην Αγγλία, η οποία αφορούσε τη σύνταξη των τριών εκθέσεων και τη συνεργασία με τον Κύπριο ερευνητή για τον σκοπό αυτόν, δεν απαίτησαν αμοιβή.

214 συνεδριάσεις, 129 μάρτυρες

Ο προϋπολογισμός της έρευνας για το «Κράτος Μαφία» εκτοξεύτηκε στα ύψη λόγω και του μεγάλου αριθμού μαρτύρων που κατέθεσαν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αρχηγοί κομμάτων, νυν και πρώην αξιωματούχοι, δημοσιογράφοι κ.ά.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 214 συνεδριάσεις/ακροάσεις για τη λήψη μαρτυριών ή τεκμηρίων. Κλήθηκαν προς κατάθεση 129 πρόσωπα από την Κύπρο και το εξωτερικό. Επιπλέον, κατατέθηκαν πέραν των 550 τεκμηρίων, που αντιστοιχούν σε δεκάδες χιλιάδες σελίδες εγγράφων, τα οποία έχουν ψηφιοποιηθεί. Εργασία για την οποία απαιτήθηκαν εκατοντάδες εργατοώρες.

Δεν ερευνήθηκαν όλοι οι ισχυρισμοί περί διαφθοράς

Οι ισχυρισμοί για διαφθορά που προβάλλονται στο βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη «Κράτος Μαφία» είναι πολυάριθμοι. Λόγω έλλειψης αρμοδιότητας και αντικειμενικών δυσκολιών, η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν ήταν σε θέση να τους ερευνήσει όλους. Κατόπιν επανειλημμένων συναντήσεων της Αρχής με τον Δρουσιώτη, και δεδομένου ότι οι εξουσίες και αρμοδιότητές της είναι περιορισμένες, καθώς είναι ερευνητικής και όχι ανακριτικής φύσεως, έγινε προσπάθεια να περιοριστούν τα θέματα που θα διερευνώνταν. Με γνώμονα τους πιο πάνω περιορισμούς, επήλθε συναίνεση και δόθηκαν οι όροι εντολής στους λειτουργούς επιθεώρησης, οι οποίοι αφορούσαν τους περισσότερους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στο επίμαχο βιβλίο.

Οι 4 ερευνώντες επιθεωρητές

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς ανακοίνωσε στις 20/2/2024 τον διορισμό τεσσάρων προσώπων ως λειτουργούς επιθεώρησης, με όρους εντολής να διεξάγουν την έρευνα για το «Κράτος Μαφία». Επικεφαλής της έρευνας διορίστηκε η Gabrielle Mclntyre, κατάγεται από την Αυστραλία και διαμένει στην Αγγλία. Είναι εμπειρογνώμονας στο διεθνές ποινικό δίκαιο και τη δικονομία. Η πρώτη της επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε στις 12/2/2024, κατόπιν πρόσκλησης της Αρχής κατά της Διαφθοράς, όπου της προτάθηκε να αναλάβει την έρευνα. Δεν έχει οποιουσδήποτε δεσμούς με την Κύπρο.

Για τις ανάγκες της έρευνας διορίστηκαν άλλοι τρεις λειτουργοί επιθεώρησης, Κύπριοι δικηγόροι που διαπρέπουν στους τομείς τους. Ο Χαρίλαος Χρυσάνθου διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό ποινικών και πολιτικών υποθέσεων, ο Ορέστης Νικήτας έχει ευρεία πείρα σε θέματα ποινικού και αστικού δικαίου, και ο Ανδρέας Ευθυμίου, ο οποίος υπηρέτησε ως επικεφαλής νομικός συνεργάτης/ερευνητής στην Ερευνητική Επιτροπή για την κατάρρευση του Συνεργατισμού (Επιτροπή Αρέστη) και στην Ερευνητική Επιτροπή για τα «χρυσά» διαβατήρια (Επιτροπή Νικολάτου).