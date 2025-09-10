Λάρνακα: Σύλληψη 22χρονου για κατοχή ναρκωτικών και πυρομαχικών

Νεαρός ηλικίας 22 ετών από την επαρχία Λάρνακας συνελήφθη χθες για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης κατοχής ναρκωτικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας σε συντονισμένη επιχείρηση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), μέλη της Υπηρεσίας πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης, έρευνα σε οικία σε χωριό της επαρχίας Λάρνακας.

«Η έρευνα διεξήχθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, στο πλαίσιο των συνεχών ενεργειών για την πάταξη της εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών», αναφέρεται.

Κατά την άφιξη των μελών της ΥΚΑΝ, «παρών βρισκόταν νεαρός ηλικίας 22 ετών, ο οποίος φαίνεται να είχε υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της οικίας, η οποία ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο».

Από την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν «20 νάιλον συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 1,618 γραμμαρίων, μία συσκευασία με κοκαΐνη, μικτού βάρους 27 γραμμαρίων, μία ζυγαριά ακριβείας, ένας γεμιστήρας πυροβόλου όπλου με 30 αβολίδωτα φυσίγγια και δύο μεταλλικά κυλινδρικά αντικείμενα, που εκτιμάται ότι είναι πυροκροτητές».

Ο 22χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ακολούθως, κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του «διεξήχθη έρευνα και στην οικία του, που βρίσκεται στο ίδιο χωριό, όπου εντοπίστηκε και παραλήφθηκε για εξετάσεις χρηματικό ποσό ύψους 10.020 ευρώ».

Ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Λάρνακας της ΥΚΑΝ.

Πηγή: ΚΥΠΕ