Νέο ιστορικό μπουμ στα δάνεια- €972 εκατ. τα νέα στεγαστικά

Οι μειώσεις επιτοκίων από τις τράπεζες δίνουν ώθηση στην αγορά δανείων, με τα νέα δάνεια να εκτοξεύονται σε επίπεδα ρεκόρ.

Οι μηνιαίες δόσεις για δάνεια ένεκα της μείωσης των επιτοκίων τον τελευταίο χρόνο, ενθαρρύνουν τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις να στρέφονται προς τις τράπεζες για χρηματοδότηση.

Ειδικότερα για τα στεγαστικά δάνεια, πέραν της μείωσης των επιτοκίων, θετικά συμβάλλει τόσο η βελτίωση στην αγορά ακινήτων όσο και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Κεντρική Τράπεζα, τα νέα στεγαστικά δάνεια που παραχώρησαν οι τράπεζες το εννιάμηνο του 2025 φθάνουν στο επίπεδο ρεκόρ των €972 εκατ. από €796,8 εκατ. το εννιάμηνο του 2024 και €746,2 εκατ. το εννιάμηνο του 2023, ξεπερνώντας και τα προηγούμενα υψηλά επίπεδα του 2022 (€932,4 εκατ.).

Όσον αφορά τα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια πέραν των 5 ετών παρουσιάζουν σημαντική μείωση τους τελευταίους μήνες. Μειώθηκαν στο 3,58% τον Σεπτέμβριο από 3,63% τον Αύγουστο και 4,38% τον Δεκέμβριο του 2024.

Την ίδια ώρα σε επίπεδα ρεκόρ διαμορφώνονται και τα καταναλωτικά δάνεια που φθάνουν τα €201,2 εκατ.από €190,1 εκατ. το περσινό εννιάμηνο.

Τα λοιπά δάνεια μειώθηκαν στα €60,1 εκατ. από €64,6 εκατ. το εννιάμηνο του 2024 αποτελώντας μόλις το 4,9% των νέων δανείων προς νοικοκυριά από 6,1% το 2024. Το 2015, τα λοιπά δάνεια αποτελούσαν το 39,2% των συνολικών νέων δανειων προς νοικοκυριά.

Τα συνολικά νέα δάνεια προς νοικοκυριά παρουσίασαν αύξηση 17,3% φθάνοντας στο €1,2 δισ. από €1,1 δισ. το εννιάμηνο του 2024, ξεπερνώντας κατά 11,2% το προηγούμενο ρεκόρ του 2022.

Όσον αφορά τα συνολικά νέα δάνεια που έδωσαν οι τράπεζες το εννιάμηνο του 2025 ανήλθαν στα €3,6 δισ. από €2,6 δισ. το εννιάμηνο του 2024 σημειώνοντας αύξηση 41,9%.

Τα νέα επιχειρηματικά δάνεια παρουσιάζουν αύξηση 59%. Ανήλθαν στο επίπεδο ρεκόρ των €2,4 δισ. από €1,5 δισ. το εννιάμηνο του 2024. Το προηγούμενο ιστορικό ρεκόρ σημειώθηκε το 2017 με τα νέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις να φθάνουν το €1,7 δισ.

Την αύξηση στη ζήτηση δανείων κατέδειξε και η τελευταία έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου.

Αναδιαρθρώσεις

Πέραν της αύξησης στα νέα δάνεια, αύξηση σημειώνεται και στις αναδιαρθρώσεις.

Αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις στα νοικοκυριά, ανήλθαν στα €619,3 εκατ. από €444,5 εκατ. το εννιάμηνο του 2024 ενώ στις επιχειρήσεις έφθασαν τα €2 δισ. από €1,4 δισ. πέρσι.

Αύξηση 82% τον Σεπτέμβριο

Όσον αφορά τον Σεπτέμβριο του 2025 τα καθαρά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση 82,4% και έφτασαν στα €447,9 εκατ., σε σύγκριση με €245,5 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €21,2 εκατ. , σε σύγκριση με €20,4 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €112,9 εκατ. σε σύγκριση με €96,3 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν αύξηση στα €62,7 εκατ. σε σύγκριση με €38,1 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν αύξηση στα €246,7 εκατ. σε σύγκριση με €83,9 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.