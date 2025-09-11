Αββακούμ: Νέα αναβολή στη δίκη των δύο μοναχών - Στο τραπέζι αλλαγή περιοριστικών όρων

Αναβλήθηκε εκ νέου η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης, που αφορά δύο μοναχούς της Μονής Αββακούμ, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με 24 σοβαρές κατηγορίες, που σχετίζονται με οικονομικά αδικήματα.

Η σημερινή ακρόαση ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, όπου εκδικάζεται η υπόθεση, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω απουσίας της εκπροσώπου της κατηγορούσας Αρχής για λόγους υγείας.

Το Δικαστήριο επαναόρισε τη διαδικασία στις 24 Νοεμβρίου του 2025, στις 09:00, με την υπεράσπιση να προαναγγέλλει αίτημα για τροποποίηση των περιοριστικών όρων, που ισχύουν σήμερα για τους κατηγορουμένους.

Συγκεκριμένα, ο συνήγορος υπεράσπισης των μοναχών, Κωστής Ευσταθίου, προτίθεται να ζητήσει μείωση της συχνότητας εμφάνισης των πελατών του στον αστυνομικό σταθμό από δύο φορές την εβδομάδα σε μία.

Οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας άνω των €63.000, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και ψευδή φορολογική δήλωση.

Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή και δεν έχουν παραδεχθεί καμία από τις κατηγορίες.

Σημειώνεται ότι για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από το δικαστήριο, πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ