Πόρισμα Σιζόπουλου: Εντοπίζει ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα η Αρχή κατά της Διαφθοράς

H Αρχή κατά της Διαφθοράς εξέδωσε πριν απο λίγο λεπτομερή ανακοίνωση για την απόφασή της σε σχέση με την έρευνα που διενήργησε εναντίον του τέως προέδρου της ΕΔΕΚ και βουλευτή, Μαρίνου Σιζόπουλου.

Στην ανακοίνωση καταγράφονται και τα ευρήματα της έρευνας, με βάση τα οποία η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα παραπέμψει το πόρισμα της στον Γενικό Εισαγγελέα για τις δικές του ενέργειες. Μία από τις επιλογές είναι και η διενέργεια ποινικής έρευνας.

Οι λειτουργοί που διόρισε η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς διαπίστωσαν ότι υπάρχουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα.

Αυτά αφορούν:

-Άρθρο 300: Απάτη

- Άρθρα 331 και 333: Πλαστογραφία και καταρτισμός πλαστού εγγράφου,

-Άρθρο 339: Κυκλοφορία πλαστού εγγράφου,

-Άρθρο 302: Συνωμοσία για καταδολίευση

Αυτούσια η ανακοίνωση της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ακολουθεί σχετικό απόσπασμα από την ανακοίνωση της Αρχής

-Συνεπώς, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης κατέληξαν, στη βάση του βαθμού απόδειξης που εφαρμόζει η Αρχή, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις οι οποίες συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι ο Καταγγελλόμενος και άλλοι τρεις αξιωματούχοι εταιρειών – μετόχων της ΤΑΧΑΝ υπέγραψαν και υπέβαλαν σε Τράπεζα συμβόλαιο πώλησης των μετοχών της εταιρείας TAXAN, ημερομηνίας 17/10/2017, με ψευδές τίμημα (€1.600.000), αποκρύπτοντας το πραγματικό τίμημα (€2.025.000), το οποίο είχε καταγραφεί σε προγενέστερο συμβόλαιο ημερομηνίας 4/10/2017 (υπογράφτηκε δυνάμει πληρεξουσίου από έναν εκ των αξιωματούχων εταιρείας – μετόχου της ΤΑΧΑΝ εκ μέρους όλων των μετόχων της ΤΑΧΑΝ).

-Στη βάση μαρτυρίας, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης διαπίστωσαν ότι υφίστανται επαρκείς ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η υπογραφή του αλλοδαπού επενδυτή στο συμβόλαιο ημερομηνίας 17/10/2017, είχε πλαστογραφηθεί.

-Σύμφωνα με την κατάληξη των Λειτουργών Επιθεώρησης, η χρήση του συμβολαίου ημερομηνίας 17/10/2017 έγινε με σκοπό την παραπλάνηση τρίτου (ήτοι της Τράπεζας) και την απόκτηση κέρδους – οικονομικού οφέλους (έκπτωση 37% στο ποσό του δανείου και τη διαγραφή τους από εγγυητές του δανείου).

Τι θα πράξει ο Σιζόπουλος

Σε δηλώσεις του στον «Π» ο Μαρίνος Σιζόπουλος ανέφερε ότι ο ίδιος θα παραθέσει διάσκεψη τύπου, δίδοντας στοιχεία που ρίχνουν φως στην υπόθεση και θα ανακοινώσει τις δικές του κινήσεις στο μέλλον. Ο ίδιος είπε έχει αποδεικτικά στοιχεία για όλα όσα κατηγορείται και θα ζητήσει διερεύνηση για το αν, η εξέταση στοιχείων και προσωπικών δεδομένων του, ήταν εντός του πλαισίου των όρων εντολής της Αρχής Κατά της Διαφθοράς. Με τη βοήθεια των νομικών του συμβούλων, θα μελετήσει είπε, σε λεπτομέρεια το πόρισμα και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα λάμψει η αλήθεια.

Σε ανακοίνωση τύπου αναφέρει επίσης ότι:

«Αναφορικά με το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς θα ήθελα να γνωστοποιήσω την πρόθεση- μου, αφού το παραλάβω επίσημα, ότι θα το μελετήσω με τους νομικούς- μου συμβούλους και ανεξάρτητα από το περιεχόμενο- του, θα προχωρήσω σε δημοσιογραφική διάσκεψη για να απαντήσω με κάθε λεπτομέρεια παρουσιάζοντας τεκμήρια, σε όλα τα ερωτήματα τα οποία σκόπιμα ή όχι είδαν το φως της δημοσιότητας.

Και επιπρόσθετα κατά πόσο τόσο η εξέταση της υπόθεσης από την Αρχή, όσο και η δημοσιοποίηση στοιχείων ήταν εντός του πλαισίου της σχετικής νομοθεσίας.»

Η υπόθεση

Την υπόθεση για "χρυσό" διαβατήριο και για ακίνητο €2 εκατ. στην Αραδίππου είχε καταγγείλει στην Αρχή Κατά της Διαφθοράς ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ Γιώργος Βαρνάβα.

Η έρευνα εναντίον του Μαρίνου Σιζόπουλου αποφασίστηκε από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, αφού αξιολόγησε τις καταγγελίες που κατέθεσε ενώπιόν της ο πρώην βουλευτής της ΕΔΕΚ. Την έρευνα διεξήγαγαν ο πρώην δικαστής Σωτήρης Λιασίδης και ο δικηγόρος, Νικόλας Χαραλάμπους.