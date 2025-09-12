Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ξανά διαθέσιμες οι χορηγίες για αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος

Ξανά διαθέσιμες από τις 18 Σεπτεμβρίου στις 9.00 πμ θα είναι οι χορηγίες για αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρικού αυτοκινήτου, σύμφωνα με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΤΟΜ, λόγω μη ορθής υποβολής 8 αιτήσεων που έχουν καταχωρηθεί κατά την Επαναδιάθεση χορηγιών στις 10.09.2025 στην κατηγορία Γ9 του Σχεδίου Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο, οι εν λόγω χορηγίες έχουν ακυρωθεί και θα είναι διαθέσιμες στην πύλη καταχώρησης αιτήσεων στις 18.09.2025 στις 09:00 π.μ.

Σημειώνεται ότι η πύλη καταχώρησης αιτήσεων θα απενεργοποιηθεί στις 16.09.2025 στις 24:00 και θα επαναλειτουργήσει στις 18.09.2025 στις 09.00 π.μ.

Επισημαίνεται ότι η κατηγορία Γ9 αφορά Χορηγία για αγορά μεταχειρισμένου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μηδενικών εκπομπών CO2, με ποσό χορηγίας € 9.000.

Σημειώνεται ότι οχήματα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων προγενέστερα της ημερομηνίας καταχώρησης αίτησης δεν είναι επιλέξιμα για χορηγία στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.

Η καταχώρηση των αιτήσεων θα γίνεται διαδικτυακά, στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών μέχρι τις 20.09.2025, στις 24:00 ή μέχρι εξάντλησης των χορηγιών, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Τέλος, το ΤΟΜ σημειώνει ότι η υλοποίηση της έγκρισης για την παρούσα πρόσκληση καταχώρησης συμπληρωματικών αιτήσεων πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι και τις 31.10.2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ

