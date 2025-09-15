O Δ. Πάφου στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με μια ξεχωριστή εκδήλωση

Στηρίζοντας έμπρακτα το σκεπτικό και τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, ο Δήμος Πάφου οργανώνει φέτος μια ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο: «Γιατί Μπορώ και με Ποδήλατο».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο Πάφου και την εταιρεία Next Bike, η οποία θα διαθέσει ποδήλατα κατόπιν δήλωσης συμμετοχής από όσους τα χρειάζονται.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να δοθεί το μήνυμα, προστίθεται στην ανακοίνωση, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε εναλλακτικά μέσα μαζικής μεταφοράς μας για τη διακίνηση μας στην πόλη μας.

Με αυτό τον τρόπο, όπως αναφέρεται, όχι μόνο διατηρούμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά συμβάλλουμε ενεργά στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.

Σύμφωνα με τον Δ.Πάφου, η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και, κατ’ επέκταση, για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους.

Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα αυτό είναι, συνεχίζει η ανακοίνωση, η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλη τους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, με εκκίνηση την Πλατεία Κέννεντυ στις 6.00 το απόγευμα.