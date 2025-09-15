Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

O Δ. Πάφου στηρίζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με μια ξεχωριστή εκδήλωση

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Στηρίζοντας έμπρακτα το σκεπτικό και τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, ο Δήμος Πάφου οργανώνει φέτος μια ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο: «Γιατί Μπορώ και με Ποδήλατο».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο Πάφου και την εταιρεία Next Bike, η οποία θα διαθέσει ποδήλατα κατόπιν δήλωσης συμμετοχής από όσους τα χρειάζονται.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να δοθεί το μήνυμα, προστίθεται στην ανακοίνωση, ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε εναλλακτικά μέσα μαζικής μεταφοράς μας για τη διακίνηση μας στην πόλη μας.

Με αυτό τον τρόπο, όπως αναφέρεται, όχι μόνο διατηρούμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά συμβάλλουμε ενεργά στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.

Σύμφωνα με τον Δ.Πάφου, η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και, κατ’ επέκταση, για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους.

Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα αυτό είναι, συνεχίζει η ανακοίνωση, η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλη τους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, με εκκίνηση την Πλατεία Κέννεντυ στις 6.00 το απόγευμα.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited