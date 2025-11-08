Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Δεν υπάρχουν αδιέξοδα», δήλωσε ο Πρόεδρος για ΑΤΑ

«Είμαι αισιόδοξος ότι, μέσα από τις προσπάθειες, θα καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα», ανέφερε.

Αισιόδοξος για θετική κατάληξη στο θέμα της ΑΤΑ παρά την απόρριψη του προσχεδίου συμφωνίας από τους εργοδότες, δηλώνει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα.

Ερωτηθείς το Σάββατο, στο περιθώριο Ιδρυτικού Συνεδρίου του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος Κύπρου – Ελλάδας – Απανταχού Ελληνισμού «Των Ελλήνων οι κοινότητες», που άρχισε στην Αγία Νάπα, για την έκκληση χθες της εργοδοτικής πλευράς για διάλογο και αν έχει κάτι προς τούτο να ανακοινώσει η Κυβέρνηση, ο Πρόεδρος είπε ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα σε τέτοια θέματα.

"Σίγουρα η κατάληξη δεν ήταν θετική, αλλά σε καμία απολύτως περίπτωση δεν υπάρχουν αδιέξοδα σε τέτοια θέματα και ναι, είμαι αισιόδοξος ότι, μέσα από τις προσπάθειες, θα καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα", ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΚΥΠΡΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑΤΑ

