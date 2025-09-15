Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αποκλεισμός από τα γήπεδα για 25χρονο, αποφασίστηκε από το Δικαστήριο Λάρνακας

Το δικαστήριο όρισε την 9η Οκτωβρίου ως ημερομηνία έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας.

Διάταγμα αποκλεισμού από τα γήπεδα μέχρι τις 9 Οκτωβρίου εναντίον νεαρού ηλικίας 25 ετών εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, σήμερα Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου οι ανακριτές προχώρησαν σε άμεση καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του 25χρονου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Η υπόθεση αφορά αδικήματα οχλαγωγίας, επίθεσης εναντίον αστυνομικού και αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη, αδικήματα που διαπράχθηκαν το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, πριν τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Ανόρθωσης - ΑΕΚ, στο στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος» στη Λάρνακα.

Το δικαστήριο όρισε την 9η Οκτωβρίου ως ημερομηνία έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας.

Ταυτόχρονα, εξέδωσε εναντίον του 25χρονου διάταγμα αποκλεισμού του από́ τα γήπεδα μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.  

