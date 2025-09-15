Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τα μικρά κράτη της Ευρώπης έχουν μεγάλη ευθύνη να εργαστούν μαζί, δήλωσε ο Χριστοδουλίδης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Υποδεχόμενος τους Προέδρους των Κοινοβουλίων των μικρών κρατών της Ευρώπης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «προσβλέπω στις συζητήσεις μας, ιδιαίτερα υπό το φως των σημερινών διεθνών συνθηκών.

«Προσβλέπω στις συζητήσεις μας, ιδιαίτερα υπό το φως των σημερινών διεθνών συνθηκών.Έχουμε πιο μεγάλη ευθύνη ως μικρά κράτη να εργαστούμε μαζί όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αλλά και για να συντονίσουμε τις δράσεις μας, έτσι ώστε να ακουστεί η φωνή μας» είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδεχόμενος τους Προέδρους των Κοινοβουλίων των μικρών κρατών της Ευρώπης.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δέχθηκε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, τους Προέδρους των Κοινοβουλίων μικρών κρατών της Ευρώπης που συμμετέχουν στη 18η Διάσκεψη τους στην Κύπρο, τους οποίους συνόδευε η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου.

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση τους λαμβάνει χώρα λίγο πριν την επίσκεψη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Αντόνιο Κόστα στην Κύπρο, η οποία, όπως είπε, είναι πολύ σημαντική.

Τέλος, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία για τη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων που ξεκίνησε το 2006 είναι πολύ σημαντική.

