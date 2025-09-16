«Άριστοι των αρίστων» οι υπάλληλοι της επαρχιακής διοίκησης Αμμοχώστου

«Δέκα στα δέκα» παίρνουν κατά μέσο όρο οι εργαζόμενοι στην επαρχιακή διοίκηση Αμμοχώστου, στο πλαίσιο του νέου συστήματος αξιολόγησης των υπαλλήλων, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, Γιώργος Παπαγεωργίου, να δηλώνει ότι οι αξιολογούντες δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της ευθύνης που έχουν, παρουσιάζοντας συμπτώματα που παραπέμπουν σε «παρωχημένες και ισοπεδωτικές νοοτροπίες».

Ανάμεσα στα ζητήματα που περιλαμβάνονταν στη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας ήταν το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων καθώς για χρόνια αυτό παρουσίαζε μια ισοπεδωτική εικόνα με σχεδόν όλους τους υπαλλήλους να αξιολογούνται με άριστα.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της ΕΔΥ, αποτυπώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η ισοπεδωτική εικόνα στις αξιολογήσεις δεν έχει αλλάξει καθόλου.

Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δημόσιων υπαλλήλων ανήλθε το 2024 στο 9,01 από τα 10, ενώ το 2023 ήταν στο 8,74.

Η μέση βαθμολογία των δημοσίων στην επαρχιακή διοίκηση Αμμοχώστου ανέρχεται στο απόλυτο δέκα από 8,71 που ήταν ο μέσος όρος στις αξιολογήσεις το 2023.

Στο Υπουργείο Υγείας, η μέση βαθμολογία είναι 9,84 από 9,76 το 2023, στη Δικαστική Υπηρεσία 9,55 από 9,14, στο Υπουργείο Ενέργειας 9,32 από 9,20 και στο Υπουργείο Άμυνας 9,26 από 9,10.

Απαισιόδοξη η εικόνα με αξιολογήσεις

Χθες ο πρόεδρος της ΕΔΥ παρουσιάζοντας το έργο της Επιτροπής και τις ενέργειες που έγιναν για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης στη Δημόσια Υπηρεσία, τόνισε ότι η εικόνα σε σχέση με το σύστημα αξιολόγησης στη Δημόσια Υπηρεσία δεν είναι καθόλου αισιόδοξη, καθώς όπως ανέφερε, τα περισσότερα Υπουργεία, Υφυπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες, όχι μόνο εξακολουθούν να το εφαρμόζουν με πλήρη απόκλιση από τις διατάξεις του νέου συστήματος αλλά το παραβιάζουν κατάφωρα.

Όπως είπε ο κ. Παπαγεωργίου, με εξαίρεση το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, όπου παρατηρείται επιτυχής συμμόρφωση με τις αρχές του συστήματος αξιολόγησης, στις υπόλοιπες περιπτώσεις ο μέσος όρος βαθμολογίας κατά το 2024 όχι μόνο κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2023, αλλά παρουσίασε περαιτέρω αύξηση, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις ήταν σημαντική (Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου μέση βαθμολογία 10, Υπουργείο Υγείας 9,84, Δικαστική Υπηρεσία 9,55).

Σημείωσε πως προφανώς οι αξιολογούντες δεν έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της ευθύνης που έχουν, παρουσιάζοντας συμπτώματα που παραπέμπουν σε «παρωχημένες και ισοπεδωτικές νοοτροπίες». Τόνισε πως για την αντιμετώπιση του φαινομένου χρειάζεται οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθύνσεις των Τμημάτων να λάβουν τα αναγκαία μέτρα όσο είναι ακόμη καιρός, επισημαίνοντας πως η εκπαίδευση που έλαβαν οι αξιολογητές δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και χρειάζεται να επαναληφθεί.