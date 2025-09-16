Έτοιμη η Πάφος FC για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό είπε ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας

Ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη χερσαία επιχείρηση, ο Ρούμπιο πιέζει τη Χαμάς – «Διαπράττεται γενοκτονία», λέει ο ΟΗΕ

«Είναι τεράστιο το κίνητρο και για τους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται σ’ αυτή την διοργάνωση», πρόσθεσε ο Χριστόφορος Ματθαίου.

«Είμαστε έτοιμοι για την πιο μεγάλη πρόκληση της ιστορίας της ομάδας», δήλωσε κατά την αναχώρηση της ομάδας από τον Αερολιμένα Πάφου ο εκπρόσωπος τύπου της Πάφος FC, Χριστόφορος Ματθαίου.

«Αγωνιζόμαστε πλέον στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση στον κόσμο», είπε. «Μεγάλη η πρόκληση του Ολυμπιακού μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας, η πιο πετυχημένη, κάτοχος ευρωπαϊκού τροπαίου πριν από δύο χρόνια, σαφώς πιο έμπειρη ομάδα από εμάς , αλλά νομίζω έχουμε αποδείξει περίτρανα στο παρελθόν ότι η ομάδα δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο ανεξαιρέτως της διοργάνωσης, του γηπέδου της έδρας» σημείωσε.

Πρόσθεσε επίσης πως θέλουν πρώτα απ΄ όλα να είναι ανταγωνιστικοί , να τιμήσουνε με την παρουσία τους την ομάδα τους, την πόλη τους, τους οπαδούς τους, την Κύπρο όλη και να παλέψουν για κάτι θετικό. «Είμαστε» συνέχισε ο κ. Ματθαίου, «νομίζω έτοιμοι» προσθέτοντας πως «είναι τεράστιο το κίνητρο και για τους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται σ’ αυτή την διοργάνωση».

Όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά νέα, σημείωσε πως έχουν κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν είναι στο 100% έτοιμοι, λέγοντας χαρακτηριστικά πως την περασμένη εβδομάδα έμειναν εκτός του αγώνα με τον Απόλλωνα.

«Μιλάμε» τόνισε, για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή Κώστα Πηλέα και τον διεθνή επιθετικό Mons Bassouamina , σημειώνοντας πως έχουν ανεβάσει ρυθμούς αλλά μέχρι απόψε που θα είναι η προπόνηση στο γήπεδο του Καραϊσκάκη θα διαφανεί σε ποια κατάσταση είναι και εναπόκειται, όπως είπε, στον προπονητή να επιλέξει τους 11 και αυτούς που θα αγωνιστούν μετά σαν εναλλαγή για να καταφέρουν να κερδίσουν τον αγώνα .

Ο κ. Ματθαίου ανέφερε πως διατέθηκαν περίπου 400 εισιτήρια για τον αγώνα από τους φιλάθλους λέγοντας πως αν κάποιοι φίλαθλοι επιθυμούν να ταξιδέψουν μεμονωμένα και δεν έχουν προμηθευτεί εισιτήριο μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα ώστε να κάνουν κάποιες διευθετήσεις της τελευταίας στιγμής, για να τους εξασφαλιστεί εισιτήριο, όπως είπε.

Εξέφρασε επίσης την ελπίδα όπως στους επόμενους αγώνες να έχουν περισσότερο κόσμο μαζί τους, ευχαρίστησε τους φιλάθλους που τους συνοδεύουν λέγοντας πως θα παλέψουν για αυτούς αλλά και για αυτούς που τους βλέπουν από την Κύπρο.

Ο κ. Ματθαίου έστειλε επίσης το μήνυμα ότι δεν θα πάνε στον οποιοδήποτε αγώνα έχοντας στο μυαλό ότι θα χάσουν, είτε είναι με τον Ολυμπιακό είτε με άλλη ομάδα. Παραδέχτηκε επίσης πως «είναι δύσκολο να πάρεις βαθμούς από την διοργάνωση» αλλά υποστήριξε πως υπάρχουν αγώνες που η ομάδα μπορεί να τους χτυπήσει και να συγκεντρώσει βαθμούς.

Επανέλαβε πως «πρώτος στόχος είναι να είναι ανταγωνιστικοί και η ομάδα να έχει καλή παρουσία και να τιμήσει με την παρουσία της την Κύπρο αλλά και να αποδείξει ότι η Κύπρος αξίζει να έχει ομάδα σ’ αυτή την διοργάνωση». Από εκεί και πέρα να συγκεντρώσουν όσους πιο πολλούς βαθμούς μπορούνε για την εμπειρία, για το γόητρο και για να κυνηγήσουν την οποιαδήποτε διάκριση.

