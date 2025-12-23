Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ο ουκρανικός στρατός αποσύρθηκε από την πόλη Σιβέρσκ

Οι ουκρανικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από την εμπόλεμη πόλη Σιβέρσκ στην ανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε η στρατιωτική ηγεσία του Κιέβου, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα εντείνουν την επίθεση τους στο πεδίο της μάχης κατά μήκος της εκτεταμένης γραμμής του μετώπου.

Σε ανακοίνωση του, το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού αναφέρει ότι απέσυρε τους στρατιώτες του για να προστατεύσει τη ζωή τους, προσθέτοντας ότι έχουν προκαλέσει μεγάλες απώλειες στον εχθρό.

«Οι εισβολείς κατάφεραν να προελάσουν λόγω της σημαντικής αριθμητικής τους υπεροχής και τηνσυνεχή πίεση από μικρές ομάδες εφόδου σε δύσκολες καιρικές συνθήκες» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το Σιβέρσκ βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από το Σλαβιάνσκ. Η Ρωσία είχε ανακοινώσει ότι κατέλαβε στις 11 Δεκεμβρίου το Σιβέρσκ, το τελευταίο οχυρό που εμπόδιζε τις ρωσικές δυνάμεις να πλησιάσουν τις μεγάλες περιφερειακές πόλεις Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ, οι οποίες εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Με πληθυσμό περίπου 11.000 πριν από τον πόλεμο, το Σιβέρσκ έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ

