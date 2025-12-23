Ισχυρή οικονομική ανάπτυξη 4,3% κατέγραψαν οι ΗΠΑ το 3ο τρίμηνο του 2025

Ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, που έφτασε το 4,3% σε ετήσια βάση κατέγραψαν κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους οι ΗΠΑ σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, με σημαντική καθυστέρηση λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών τους προηγούμενους μήνες.

Οι αναλυτές ανέμεναν αντιθέτως επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και υπολόγιζαν σε αύξηση του ΑΕΠ γύρω στο 3,2%, έναντι 3,8% το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με εκτιμήσεις των εταιρειών MarketWatch και Trading Economics.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, η εκτίμηση του Υπουργείου Εμπορίου αντιπροσωπεύει αύξηση 1,1%, η οποία οφείλεται κυρίως στην επιτάχυνση της κατανάλωσης. Την ίδια περίοδο, οι επενδύσεις υποχώρησαν ελαφρά.

Τα δεδομένα αποτελούν προκαταρκτική εκτίμηση. Δημοσιεύτηκαν με καθυστέρηση περίπου δύο μηνών λόγω του shutdown (1η Οκτωβρίου-12 Νοεμβρίου) που είχε ως αποτέλεσμα να αναστείλουν οι υπηρεσίες στατιστικής τη δουλειά τους.

Παρά την αύξηση, οι χρηματαγορές εμφανίζονται ακόμη επιφυλακτικές. Ο αναλυτής της εταιρείας CFRA Σαμ Στόβαλ εξήγησε ότι για τη Γουόλ Στριτ μια τόσο ισχυρή άνοδος του ΑΕΠ σημαίνει ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) θα έχει έναν ακόμη λόγο να μην μειώσει τα επιτόκια, όπως ήλπιζαν οι επενδυτές ότι θα γινόταν στη συνεδρίασή της στις 28 Ιανουαρίου.

