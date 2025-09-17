Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Βραβείο «Διδάσκοντας για την Ειρήνη» στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚ Π. Παύλου

Το βραβείο «Διδάσκοντας για την Ειρήνη» απονεμήθηκε φέτος από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας στον πρώην Πρόεδρο του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ), Παύλο Μ. Παύλου, όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚ σε ανακοίνωσή του, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του στον κ. Παύλου.

«Η βράβευση του Δρα Παύλου αποτελεί αναγνώριση της μακρόχρονης και αφοσιωμένης συμβολής του στην εκπαίδευση, την κριτική ιστορική σκέψη και την καλλιέργεια της διακοινοτικής κατανόησης στην Κύπρο», αναφέρει ο ΟΠΕΚ.

«Με το επιστημονικό και συγγραφικό του έργο, τις παρεμβάσεις του στον δημόσιο διάλογο, αλλά και τη συνεχή του δράση στην κοινωνία των πολιτών, υπήρξε πάντα υπέρμαχος της δημοκρατικής μεταρρύθμισης, του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας και της ειρηνικής συνύπαρξης», προσθέτει. Η τελετή απονομής του Βραβείου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου στο «Σπίτι της Συνεργασίας» στις 19:15.

 

ΚΥΠΕ

ΟΠΕΚ

