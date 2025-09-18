Παγκύπριες διακοπές ρεύματος- Έπεσε και το σάιτ της ΑΗΚ

Διακοπές ρεύματος σημειώνονται το μεσημέρι σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, με το πρόβλημα να φαίνεται ότι έχει λάβει παγκύπριες διαστάσεις.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, δήλωσε στο politis.com.cy ότι η διακοπή διερευνάται, καθώς όλα δείχνουν πως βλάβη που παρουσιάστηκε στα κατεχόμενα πιθανότατα επηρέασε και το δίκτυο των ελεύθερων περιοχών, λόγω της κοινής διασύνδεσης.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ΑΗΚ, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες της ΑΗΚ, προκειμένου να εντοπιστεί το ακριβές αίτιο και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Την ίδια ώρα, το επίσημο σάιτ της ΑΗΚ παρουσίασε σοβαρά τεχνικά προβλήματα και πιθανότατα κατέρρευσε προσωρινά λόγω του αυξημένου φόρτου, καθώς χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να ενημερωθούν για την κατάσταση.