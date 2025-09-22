Οριοθετήθηκε η φωτιά δυτικά της κοινότητας Γουδί στη Πάφο - Η φωτιά κατέκαψε 12 εκτάρια

Η πυρκαγιά δυτικά της κοινότητας Γουδί στην επαρχία Πάφου, έχει οριοθετηθεί, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία .

Η φωτιά έχει κατακάψει 12 (δώδεκα) εκτάρια περίπου από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

Επιπρόσθετα τρία πτητικά μέσα πυρόσβεσης ολοκληρώνουν τις ρίψεις τους και αποχωρούν από το μέρος της πυρκαγιάς.

Παραμένει ένα πτητικό μέσο πυρόσβεσης για περιμετρική ασφάλιση. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο μέρος της πυρκαγιάς για τελική κατάσβεση και αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνέδραμαν 5 πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Πάφου, με την υποστήριξη του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα προωθητή γαιών, ως επίσης και της Επαρχιακής Διοίκησης με ένα προωθητή γαιών.

Τέσσερα πτητικά μέσα πυρόσβεσης επιχείρησαν με ρίψεις νερού.

Τα αίτια της πρόκλησης της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο .