Οδηγίες για αγορά ταξιδιωτικών υπηρεσιών από Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών

Οδηγίες προς τους καταναλωτές σχετικά με την αγορά ταξιδιωτικών υπηρεσιών κοινοποίησε με ανακοίνωσή του τη Δευτέρα ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, ύστερα από μεγάλο αριθμό παραπόνων εναντίον ταξιδιωτικού γραφείου για αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεών του έναντι των πελατών του και τις δυσκολίες που οι τελευταίοι αντιμετώπισαν αναφορικά με την επιστροφή των χρημάτων τους.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, με βάση τη νομοθεσία ο Διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση για επιστροφή του συνόλου των ποσών που εισέπραξε για υπηρεσίες που δεν μπορεί να προσφέρει, με Αρμόδια Αρχή για την κατάθεση της εγγύησης του Διοργανωτή και τον έλεγχό της να αποτελεί η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και το «Εγκεκριμένο Σώμα» που υποδείχθηκε από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ο Σύνδεσμος Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου.

Προστίθεται ότι σε περίπτωση που κάποιος Διοργανωτής δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τότε ενεργοποιείται η εγγυητική του Διοργανωτή και το ποσό της εγγυητικής κατανέμεται στους ταξιδιώτες που δεν έλαβαν τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσαν. Η Εγγυητική του Διοργανωτή ενεργοποιείται και είναι διαθέσιμη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά από αίτημα του ταξιδιώτη.

Σημειώνεται ότι δεν είναι όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία διοργανωτές ταξιδιών και πως οι συγκεκριμένες καταγγελίες αφορούν οργανωμένα ταξίδια σε διάφορες χώρες και προορισμούς. Μέχρι σήμερα τέθηκαν υπόψη του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών παράπονα που αφορούν 147 πρόσωπα.

«Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, για ακόμα μια φορά συμβουλεύει τους καταναλωτές όπως βεβαιώνονται με σχολαστικότητα ότι το ταξιδιωτικό γραφείο που ανέλαβε την εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού τους είναι εγγεγραμμένος Διοργανωτής ταξιδιών και έχει την εγγύηση για την αφερεγγυότητα που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και να μην αφήνουν στην τύχη ένα ταξίδι που προγραμματίζεται με τόση χαρά και ενθουσιασμό και αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ζωής τους», υπογραμμίζεται σχετικά.

Τέλος, καλούνται οι καταναλωτές οι οποίοι πληροφορήθηκαν ότι οι υπηρεσίες που πλήρωσαν στο συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο δεν θα εκτελεστούν, να επικοινωνήσουν με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@katanalotis.org.cy αναφέροντας τα στοιχεία της κράτησης του οργανωμένου ταξιδιού.

Πηγή: ΚΥΠΕ