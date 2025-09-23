Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΤΟΜ: Προειδοποιεί για επικίνδυνα οχήματα μέσω του συστήματος Safety Gate

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντοπίζονται σε διαφορετικές παρτίδες και περιόδους κατασκευής, από το 2019 έως και το 2025.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ) ενημέρωσε το καταναλωτικό κοινό ότι κατά την 38η εβδομάδα του 2025 αναρτήθηκαν νέες κοινοποιήσεις επικίνδυνων προϊόντων στο ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για μη εδώδιμα προϊόντα Safety Gate. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται επιβατικά αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, φορτηγά και άλλα οχήματα γνωστών κατασκευαστών, όπως VW, Honda, Renault Trucks, Ferrari, DS Automobiles, Citroen, Peugeot, Opel, Toyota, Lexus, Aston Martin, BMW, Kubota και Nissan.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα επικίνδυνα προϊόντα εντοπίζονται σε διαφορετικές παρτίδες και περιόδους κατασκευής, από το 2019 έως και το 2025, ενώ ορισμένα καλύπτουν ακόμη και γεωργικούς ή επαγγελματικούς ελκυστήρες. Οι καταναλωτές μπορούν να ανατρέξουν σε περισσότερες λεπτομέρειες μέσω της ιστοσελίδας του Safety Gate, χρησιμοποιώντας τον σχετικό αριθμό προειδοποίησης. Σχετικός πίνακας επισυνάπτεται.

Το Τμήμα κάλεσε κατασκευαστές, αντιπροσώπους, εισαγωγείς και πωλητές που πιθανόν να έχουν διαθέσει τα συγκεκριμένα οχήματα στην κυπριακή αγορά να ενημερώσουν σχετικά την υπηρεσία και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες ανάκλησης, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Παράλληλα, οι καταναλωτές που κατέχουν τα επηρεαζόμενα οχήματα καλούνται να επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή τον διανομέα για οδηγίες.

Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς αρνηθούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν παράπονο στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας της. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy

