Αυξάνονται τα τέλη ΜΟΤ – Ποιους λόγους επικαλείται το Υπ. Μεταφορών

Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών που κατατέθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση, προβλέπει την αύξηση των τελών που καταβάλλονται για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΜΟΤ), ως ακολούθως:

*Τέλος που καταβάλλεται σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.): Για τα οχήματα κατηγορίας Μ1 (επιβατικά μέχρι 8 θέσεις επιβατών, μη περιλαμβανομένου του οδηγού) και Ν1 (φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά), το τέλος αυξάνεται από €35 σε €43.

*Τέλος που καταβάλλεται σε Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΕΜΟ): Για τα οχήματα κατηγορίας Μ1 (επιβατικά μέχρι 8 θέσεις επιβατών, μη περιλαμβανομένου του οδηγού) και Ν1 (φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3.500 κιλά), το τέλος αυξάνεται από €40 σε €46.

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, οι αυξήσεις στα τέλη κρίθηκαν επιβεβλημένες λόγω των διοικητικών εξόδων που επωμίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία και της αύξησης των τιμών στα λειτουργικά έξοδα για τη διενέργεια των ελέγχων, καθώς και για σκοπούς βιωσιμότητας των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Η ρύθμιση έχει λάβει την έγκριση της Τεχνικής Επιτροπής Καθορισμού και Αναθεώρησης Τελών και Δικαιωμάτων.

Το νομοσχέδιο παραπέμφθηκε για εξέταση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.