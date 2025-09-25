Σήκωσ’ το ποτήρι σου: 64 χρόνια Γιορτής του Κρασιού - Τι θα παρακολουθήσουν οι επισκέπτες

Με χρώματα, αρώματα και μελωδίες ετοιμάζεται να πλημμυρίσει ξανά η Λεμεσός, καθώς η ιστορική Γιορτή του Κρασιού επιστρέφει για 64η χρονιά, από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2025, στον Δημόσιο Κήπο της πόλης.

Η φετινή διοργάνωση παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου, με τον Δήμαρχο Λεμεσού κ. Γιάννη Αρμεύτη να τονίζει πως η Γιορτή αποτελεί «αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της πόλης, μια γιορτή παράδοσης και πολιτισμού, το δικό μας μήνυμα φιλοξενίας και γλεντιού προς κάθε επισκέπτη».

Η καρδιά του φεστιβάλ θα χτυπά δυνατά στο Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας», όπου σπουδαίοι καλλιτέχνες θα χαρίσουν μοναδικές μουσικές βραδιές.

Παντελής Θαλασσινός και Ειρήνη Τουμπάκη (27/09) με το πρόγραμμα «Μια φορά θυμάμαι».

Στέλιος Διονυσίου (30/09) σε βραδιά με «Τραγούδια που μίλησαν στις καρδιές μας».

Ρίτα Αντωνοπούλου (04/10), σε αφιέρωμα στα μεγάλα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Κώστας Μακεδόνας (05/10) με το πρόγραμμα «Αγάπης Λόγια – ανθολογία ελληνικού τραγουδιού».

Παράλληλα, θεατρικές παραστάσεις, λαογραφικοί όμιλοι και καλλιτεχνικές δράσεις θα δώσουν στο κοινό ένα πολυσύνθετο πολιτιστικό ταξίδι.

Γεύσεις, αρώματα και κυπριακή φιλοξενία

Η Γιορτή δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς το κρασί και τις κυπριακές γεύσεις. Στον χώρο του Δημόσιου Κήπου θα λειτουργούν υπαίθρια εστιατόρια με παραδοσιακό φαγητό, σε συνδυασμό με λαϊκή μουσική, προσιτές τιμές και υψηλά πρότυπα ποιότητας και υγιεινής.

Τα κυπριακά οινοποιεία δίνουν δυναμικά το «παρών», προσφέροντας εμφιαλωμένα κρασιά σε ειδικές τιμές, ενώ εκθέσεις φωτογραφίας, γελοιογραφίας και διαλέξεις γύρω από την οινοπαραγωγή προσθέτουν μια ιδιαίτερη πολιτιστική διάσταση.

Για τους μικρούς φίλους, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος με θέατρο σκιών, εργαστήρια αγγειοπλαστικής και ψυχαγωγικά δρώμενα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχουν οι θεματικές βραδιές στο γήπεδο αντισφαίρισης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας:

Ζωντανή παρασκευή παλουζέ ,

Εργαστήρι τυλίγματος κουπεπιών ,

Εντυπωσιακά κοκτέιλ με ξυνιστέρι , σε συνεργασία με την Κυπριακή Ένωση Μπαρτέντερς,

Καθώς και πολλές άλλες εκπλήξεις που παντρεύουν την παράδοση με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.

Όπως κάθε χρόνο, η Γιορτή δεν περιορίζεται μόνο στη Λεμεσό. Στις 28 Σεπτεμβρίου οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στο κρασοχώρι Μαλλιά, ενώ στις 5 Οκτωβρίου στο κουμανδαροχώρι Καλό Χωριό, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τον αυθεντικό χαρακτήρα της κυπριακής ενδοχώρας.

Με πλούσιο πρόγραμμα, ποιοτικές εκδηλώσεις και έντονο κυπριακό χρώμα, η Γιορτή του Κρασιού 2025 υπόσχεται να χαρίσει αξέχαστες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσός καλεί τους ντόπιους και ξένους επισκέπτες να σηκώσουν τα ποτήρια ψηλά και να γιορτάσουν την παράδοση, την τέχνη και τη ζωή.

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της Γιορτής του Κρασιού εδώ:

https://bit.ly/4893TME

Εισιτήρια