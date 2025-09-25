Ψηφίστηκε νόμος για ίση στήριξη αθλητών με αναπηρία

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τροποποιητικό νόμο που υποχρεώνει τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) να παρέχει την ίδια στήριξη στους αθλητές με αναπηρία που έχουν υψηλές επιδόσεις ή προοπτικές διάκρισης, όπως και στους υπόλοιπους αθλητές.

Η πρόταση νόμου κατατέθηκε από τον Βουλευτή Λάρνακας, Ανδρέα Αποστόλου, και εγκρίθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια. Στόχος είναι να τερματιστούν οι διακρίσεις και να διορθωθούν ανισότητες που παρατηρούνται στις παροχές και στη στήριξη του κράτους προς αθλητές με αναπηρία.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ο εισηγητής της πρότασης, Βουλευτής Λάρνακας Ανδρέας Αποστόλου, τόνισε ότι «καλούμαστε να ψηφίσουμε για το αυτονόητο».

Όπως σημείωσε, η Κύπρος ήταν από τις λίγες χώρες που δεν είχε τις ίδιες παροχές στους Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες. Παρόλο που όπως είπε, το διόρθωσε η πολιτεία, θεώρησε ότι πρέπει να το εντάξουν και στη νομοθεσία του ΚΟΑ. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη ρύθμιση «νίκη των Παραολυμπιονικών που εδώ και δεκαετίες διεκδικούσαν το αυτονόητο» και εξέφρασε ικανοποίηση που αυτό εντάσσεται πλέον στις υποχρεώσεις του Οργανισμού.

Από πλευράς ΑΚΕΛ, ο Βουλευτής Χρίστος Χριστοφίδης είπε ότι «η μάχη για ισότητα για τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχει συνέχεια, διάρκεια και ένταση».

Αναφέρθηκε σε βήματα που έχουν γίνει, όπως η αύξηση των συνοδών για παιδιά με αναπηρία στα σχολεία, αλλά και σε εκκρεμότητες, όπως η αναμονή της νομοθεσίας για την ενιαία εκπαίδευση. Για τον αθλητισμό, χαρακτήρισε την ψήφιση του νόμου ένα βήμα μπροστά στην ίση αντιμετώπιση των αθλητών. Επεσήμανε επίσης ότι στο τελικό κείμενο περιλαμβάνεται η κάλυψη και των κωφών αθλητών, έπειτα από εισήγηση του κόμματος που υιοθετήθηκε από τον ΚΟΑ.

Όπως ανέφερε, η αλλαγή δεν εξουδετερώνει τις διαφορές που υπάρχουν και στον αθλητισμό για τα άτομα με αναπηρία, αλλά στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα προς την πολιτεία και την αθλητική ηγεσία του τόπου ότι η Βουλή αναγνωρίζει τις προσπάθειες, τους κόπους και τις θυσίες τους.

Η Βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου χαρακτήρισε την ψήφιση της πρότασης «σημαντικό βήμα προόδου για ισότητα και συμπερίληψη στον αθλητισμό», που εναρμονίζει, όπως είπε, την κυπριακή έννομη τάξη με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας.

Την ίδια ώρα, τόνισε την ανάγκη να υπάρξουν σαφείς ορισμοί για τις υψηλές επιδόσεις και να επανεξεταστεί ο περιορισμός μόνο στα ολυμπιακά αθλήματα.

Αναφερόμενη στη γενικότερη εικόνα, επεσήμανε πως η ίση μεταχείριση στη στήριξη των αθλητών είναι πρόβλημα που υπάρχει εδώ και χρόνια», φέρνοντας ως παράδειγμα την άνιση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών αθλητών.

Κάλεσε τον ΚΟΑ να επανεξετάσει τη στάση του και επέκρινε το γεγονός ότι ένα ΔΣ - με μόλις μία γυναίκα όπως σημείωσε- δύσκολα δείχνει την ευαισθησία που χρειάζεται. Υπογράμμισε, τέλος, ότι πρέπει να αλλάξουν αντιλήψεις που, όπως είπε, «δημιουργούν νοσηρές καταστάσεις σε ορισμένες ομοσπονδίες».

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, χαρακτήρισε την πρόταση του Ανδρέα Αποστόλου «εξαιρετική» και εξήρε το νυν Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑ και την αρμόδια Υπουργό, οι οποίοι, όπως είπε, έδωσαν λύσεις σε μια ανισότητα που δεν έπρεπε να υπάρχει σε μια ευρωπαϊκή χώρα.

Τόνισε ότι πλέον «θα υπάρχουν τα ανάλογα ποσά στους αθλητές των Παραολυμπιακών», ωστόσο στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των υποδομών, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για παραολυμπιακούς αθλητές. Πρόσθεσε ότι υποδομές δεν υπάρχουν και για τους αθλητές του κλασικού αθλητισμού και είπε ότι δεν υπάρχει στην Πάφο στάδιο εδώ και δεκαετίες.

Από πλευράς ΔΗΣΥ, ο Βουλευτής Γεώργιος Καρούλας χαρακτήρισε την πρόταση «αναγκαία και προς τη σωστή κατεύθυνση» και δήλωσε ότι το κόμμα του θα την στηρίξει. Τόνισε την ανάγκη για περισσότερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα παραολυμπιακών αγώνων, αλλά και για ενδυνάμωση των διαδικασιών του κλασικού αθλητισμού και την έγκαιρη επιλογή παιδιών με ταλέντο.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι αρμόδιοι φορείς όφειλαν να είχαν συντονιστεί νωρίτερα και πιο ουσιαστικά για τέτοια ζητήματα.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ-Συνεργασία, Αλέκς Τρυφωνίδης, χαρακτήρισε «ντροπή για το κράτος» το γεγονός ότι χρειάζεται η ψήφιση νόμου για να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των αθλητών με αναπηρία. Προειδοποίησε ότι, αν και ψηφίζονται πολλοί νόμοι, το ζητούμενο είναι η εφαρμογή τους, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και επιμονή, καθώς «η εφαρμογή είναι δύσκολη σε αυτή τη δύσκολη κοινωνία».

ΚΥΠΕ